Adobe Photoshop Elements 2022 přináší další úpravy s využitím AI

Společnost Adobe představuje nový Photoshop Elements 2022. Tento fotografický editor, který je nadále k dispozici za jednorázovou platbu (a nikoli předplatné), přináší další úpravy s využitím umělé inteligence Adobe Sensei. Velmi jednoduše by tak mělo být např. možné zkonvertovat fotografie do maleb/kreseb, přičemž efekt je možné aplikovat jen na vybrané části snímku.



Máme zde i možnost vytvářet animované fotografie, kdy se statický snímek doplní např. o pohybující se sněhové vločky, jiskry a další animace. Výsledek se pak uloží jako video v MP4 a je možné ho sdílet na sociálních sítích. Také lze kombinovat dvě fotografie do jedné, kdy si na jedné vyberete oblast, do které chcete vložit druhý snímek. Např. do skel brýlí vložíte odraz, kterým bude část z druhého snímku.

Máme zde i režimy a návody pro vytváření působivějších snímků domácích mazlíčků, které vás provedou zarámováním, úpravou barev i světel, dokonce vám to umožní odstranit vodítko a doplnit chybějící srst. Nechybí ani Content-Aware Fill pro doplňování chybějícího pozadí. V neposlední řadě tu máme i nové styly pro slideshow. Cena činí 99,99 USD v případě nové licence a 79,99 USD v případě upgradu z předchozí verze. Bude i zvýhodněný set Photoshop Elements 2022 + Premiere Elements 2022 za 149,99 USD, resp. 119,99 USD.



Ceny souvisejících / podobných produktů: