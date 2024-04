Adobe představuje generativní AI Firefly 3 Beta, jde o velký pokrok

Adobe je společností, která stojí za Photoshopem, jenž se stal v podstatě synonymem pro grafické úpravy. Je také jednou z firem, která se věnuje generativní umělé inteligenci. Ta se nazývá Firefly a zatímco AI Sensei ve Photoshopu předváděla velmi zajímavé výsledky (např. lepší odšumování, zvyšování rozlišení), Firefly byl doteď pro firmu, jakou je Adobe, docela pěknou ostudou. Tento systém prostě dobře nefungoval, ačkoli Adobe ukazoval snímky, kde to náhodou vyšlo. V praxi nerozuměl pořádně textu, výsledky měly spoustu divných artefaktů, a např. v nedávném článku o tom, že se bude

"vítězka soutěže krásy" podle staršího Firefly (nejpovedenější snímky)

Nová varianta je o hodně dále. Jednak lépe rozumí tomu, co se po ní chce, jednak dává podstatně fotorealističtější výsledky s menším počtem artefaktů. Pokud tu jsou, tak jsou zpravidla i méně vidět.



"vítězka soutěže krásy" podle nového Firefly (nejpovedenější snímky)



V minulém roce jsem psal článek o generativní AI a tematicky jsem od ní chtěl nakreslit tři roboty na pódiu vítězů, kteří tak získávají nejlepší příčky a překonávají člověka. Adobe Firefly nenakreslil ani pódium a ani nedokázal spočítat roboty. Dnes už to dokáže. Dokonce na jednom snímku už dokázal i pochopit situaci, kdy jsem chtěl robota na první pozici a lidi na druhé a třetí (na většině snímků to bohužel stále nezvládl).



"pódium vítězů, na němž stojí tři roboti" podle starého Firefly vlevo a nového Firefly vpravo



Jen úroveň generativní AI v rámci Text to Image není ale jediným vylepšením. Jde i o to, jak tento systém celkově lépe pracuje. Nyní umožňuje nahrát do systému vlastní snímek, aby Firefly věděl, jakého grafického stylu se má při generování držet. Už tak není potřeba psát a ladit příkazy, abyste vůbec systém přinutili pochopit, jakého stylu se má držet, nebo jak co do snímku přimalovat. Tyto snímky nejsou používány k dalšímu trénování systému.

Generativní AI ve Photoshopu usnadní také generování nového pozadí Generate Background, které by mělo dodržovat osvětlení, stíny i perspektivu objektů. Už ze starého systému známe funkci Generative Expand, které pomocí AI dopočítává okraje snímků a pomáhá tak vymýšlet obsah do míst, které z nějakého důvodu chybí. Generative Fill umí z obrazu dostat nechtěné elementy. Stačí označit, co má zmizet, nepsat žádný příkaz a funkce by měla tento objekt vymazat ze scény. Generate Similar pak usnadňuje generování podobných obrazů z vámi vybraného. Enhance Detail nově vylepšuje detaily a zvyšuje praktické rozlišení snímků.