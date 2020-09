Adobe ukázal novou funkci výměny oblohy ve Photoshopu pomocí AI

Fotografické editory mají stále více a více užitečných funkcí, které značně usnadňují práci. Jedním z procesů, které nejsou až tak výjimečné, je náhrada oblohy, což se hodí zejména u těch přepálených. I když funkce výběru jsou čím dál lepší, stále tu byl problém s naladěním barevného tónu pro popředí tak, aby sedělo s pozadím. To má vyřešit právě nová funkce Sky Replacement, která by se v blízké době měla objevit ve Photoshopu.

Tu má např. konkurenční Skylum Luminar 4 a Adobe se tak nyní dotahuje. Systém nabídne několik obloh od Adobe (osobně bych se vůbec nedivil, kdyby bylo později nabídnuto stažení dalších z fotobanky Adobe Stock , ale to je jen má domněnka). Nebude ale chybět ani možnost nahrát si vlastní oblohu a rozdělit si je do vlastních skupin. Nejzajímavější ale na celé funkci je to, že systém nejenže díky umělé inteligencipozná, kde je obloha, ale po jejím vložení také upraví barevný tón popředí, aby snímek vypadal co nejvíce realisticky. Což se pochopitelně může, ale nemusí povést. Jak novinka funguje, na to se můžete podívat v přiloženém videu, ve Photoshopu by se pak měla objevit v blízké budoucnosti.