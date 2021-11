Adobe uvedl betu Photoshopu a Illustratoru pro web i další novinky

Společnost Adobe nedávno pořádala konferenci Adobe MAX 2021, kde bylo představeno několik novinek. Zatímco Lightroom má svou webovou verzi pro internetové prohlížeče už dávno, Illustrator a Photoshop se jí teprve dočkají. K dispozici je už betaverze, nicméně do tohoto betatestu se musíte přihlásit. Toto umožní snadné sdílení fotografií a ilustrací s ostatními, umožní jim komentovat daný obsah. Také bude možné provádět základní editace obrazu bez toho, aniž by bylo nutné stahovat a instalovat desktopovou nebo mobilní aplikaci. Obsah tak bude přístupný na aplikacích v počítačích, mobilních zařízeních (např. iPadu) i díky těmto novým webovým verzím v prohlížečích (Chrome, Edge). Užitečné je to zejména tehdy, když chcete sdílet rozpracované projekty s lidmi, kteří nemají k dispozici produkty Adobe (není nutné mít předplatné Creative Cloud).



Další novinkou v betaverzi je Creative Cloud Spaces. Toto slouží k organizování a sdílení obsahu na jednom místě pro celý tým. Usnadnit to má sdílení souborů, knihoven, šablon, odkazů a dalších věcí. Cloud Spaces budou integrovány i do aplikací, jako jsou Photoshop, Fresco, Illustrator a další, pochopitelně i na různých platformách.

Creative Cloud Canvas je třetí betaverzí, která umožní týmům společně v reálné čase vizuálně zobrazovat návrhy, přičemž opět půjde o webové rozhraní. Na plátno lze přidávat data mnoha typů a přímo z Cloud Canvas je možné dostat se do adekvátní aplikace k úpravě konkrétního typu vloženého obsahu.



Z dalších novinek můžeme ve zkratce zmínit inteligentnější automatický výběr objektu. Přibyly také nové filtry (např. Harmonization, který sladí odstíny mezi vrstvami), Depth Blur lépe simuluje malou hloubku ostrosti včetně zlepšeného přidávání šumu do rozmazaných oblastí (bokehu). Photoshop pro iPad dostává Camera Raw a podporu RAWů, Lightroom a Lightroom Classic pak také lepší výběr objektů, oblohy nebo další prémiové presety.



