Adobe zlevnil Creative Cloud o 40 %: všechny aplikace za 36,29 EUR měsíčně

Adobe opakuje slevu na své produkty, které jsou součástí Creative Cloud. Ty se prodávají formou předplatného, kdy je sice potřeba za produkty neustále platit, uživatel má ale neustále poslední aktuální verze, přístup ke cloudu a pro nemálo uživatelů to může vyjít i levněji, neboť zejména v profesionální sféře mnohdy kupovali nové verze častěji, než by tuto cenu utratili na předplatném (např. u Photoshopu to vychází asi na 7 let bez aktualizace). S nynějšími slevami je vstup do světa Adobe opět o něco méně nákladný.

Za všechny aplikace Creative Cloud chce nyní Adobe každý měsíc 29,99 EUR, což vypadá na 50% slevu. Běžně je totiž k mání za 60,49 EUR za měsíc. Společnost Adobe zde ale využila záludný trik, kvůli kterému vypadá nabídka o dost výhodněji, než ve skutečnosti je. Ceny jsou totiž nyní uváděny bez DPH, takže ve skutečnosti jde o 36,29 EUR vč. DPH měsíčně (970 Kč měsíčně, 11600 Kč ročně). Ke všem aplikacím dostanete 100GB cloudové úložiště.



Další aplikace jsou za standardních 19,99 EUR (24,19 EUR s DPH), v případě fotografického plánu Photoshop+Lightroom s 20 GB cloudem nebo Lightroom s 1TB cloudem jde o 9,99 EUR (12,09 EUR s DPH).

