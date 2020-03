Aktualizace Zoner Photo Studia X přináší nevídané barevné úpravy v HSL

Máme tu už skoro jaro a s tím se objevuje i pravidelná jarní aktualizace Photo Studia X od Zoneru. Máme zde pochopitelně mnoho novinek, především se ale zapracovalo na modulu Vyvolat a jeho práci s barevným režimem HSL. Ten se dočkal úprav všech tří složek pro nejrůznější barevné odstíny a především dokonce rozsahy odstínů, což je něco, co u konkurence nenajdete. Pojďme nejprve od jednodušších věcí. Představte si, že chcete některý z odstínů posunout. Obvykle byste kapátkem vybrali odstín a pak v menu vedle tahali s posuvníky. V případě ZPSX stačí kapátkem kliknout a táhnout myší vpravo nebo vlevo, čímž změnu barvy provedete okamžitě v rozsahu 30° v obou směrech. Jednoduše tak provedete ve snímku úpravy třeba tří barev třemi kliknutími myši.



klikněte pro zvětšení

To ale není jediná novinka. Můžete si s tím hrát podstatně více. Základní režim nabídne 8 barev, pro které lze upracovat zvlášť odstín, sytost i světlost, nebo to lze upravit pro všechny barvy najednou. Pokročilý režim pak vidíte na obrázku. V tomto případě si můžete i vybrat rozsah barev, které chcete upravovat. Zdaleka tak nemusí jít jen o jeden odstín a může jít o podstatně širší paletu (třeba od žluté přes zelenou až po azurovou). To si vyberete jedním výsekem (tím vnitřním) a můžete si vybrat i rozsah dalších složek. Druhý výsek (ten vnější) naopak říká, na který barevný rozsah se ten původní přetransformuje. Takže třeba tmavé modré odstíny přehodíte na červené, ale nesaturované světle modré nikoli.



Máme tu ale i další změny. Dvojitý poklik na název vlastnosti ji zresetuje na výchozí hodnotu. Vylepšena byla i možnost úpravy vlastních menu nabídek v modulu Vyvolat. Nepoužívané volby tak nemusí být jen sbalené, nemusí tu totiž být vůbec. Úpravy z modulu Vyvolat si lze uložit do oblíbených nastavení, třeba když je váš fotoaparát znám jedním neduhem (např. má divnou zelenou), můžete si vyrobit přednastavení, které to hned zkoriguje. Tento modul by měl být nyní i o něco rychlejší.

Vylepšení se dočkal i Katalog, který ohlídá přesuny a kopírování složek. Zonerama dostala možnost exportu do podsložek, vytváření více odkazů k jednomu albu s rozdílným nastavením práv nebo třeba délky platnosti odkazu, také je tu přehlednější správa odkazů i jejich statistiky. Přibyla také funkce Anonymizace SPZ (fungovat má na české a většinu evropských značek). Při rychlém testu pracovala výborně a našla korektně i takové značky, které byly tak malé, že je snad ani nebylo třeba rozmazávat. Je nutno ale funkci nejprve zapnout, aby se vůbec zobrazovala. V modulu Vyvolat máme také jednodušší perspektivní narovnání dokumentů. Pokud jste už Zoner Photo Studio X zkoušeli, máte 15 dní zdarma na vyzkoušení novinek (v minulosti to bylo jen 10 dnů). V opačném případě lze software vyzkoušet na 30 dní.



