Alice: Micro Four Thirds fotoaparát s AI, který "rozšiřuje" smartphony

Na trhu s Micro Four Thirds fotoaparáty by se brzy mohl objevit fotoaparát Alice. Jeho tvůrci jsou z Británie a chtějí přinést fotoaparát, který má dle autorů přitáhnout uživatele z telefonů (osobně si ale nemyslím, že budou se svým konceptem úspěšní). Chtějí jít na to tak, že jde o jakousi obrovskou předsádku pro telefon. A to dokonce takovou, že má i vlastní senzor. Telefon se zde totiž stává v podstatě displejem fotoaparátu s jeho menu nabídkami. Alice má totiž vzadu držák na telefon, který se bezdrátově (přes 5GHz Wi-Fi) připojí k fotoaparátu a umožní jeho ovládání.

Tento fotoaparát má bajonet pro Micro Four Thirds objektivy a uvnitř najdeme 11MPx snímač s barevnou maskou typu Quad Bayer a 4,63µm pixely. Umí natáčet 4K videa při 30 fps a Full HD při 60 fps. O nastavování expozice i autofokusu se stará systém umělé inteligence. Stabilizace je pouze elektronická.

Jako úložiště tu mohou být microSD karty a nabíjení může probíhat přes port USB-C, k dispozici je i 3,5mm jack. Cena fotoaparátu je na dobu po ukončení kampaně stanovena na 750 britských liber. Prvních 100 zákazníků ho ale může mít za 450 liber, další zákazníci ho v rámci kampaně mohou dostat za 550 liber. Dodávky by měly začít v létě 2021.

