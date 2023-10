Amatérští astronomové vyhráli fotosoutěž se snímkem, který přinesl vesmírný objev

Ve fotosoutěži Astronomy Photographer of the Year 2023 letos vyhrála trojice astronomů-fotografů, Marcel Drechsler, Xavier Strottner a Yann Sainty. Porotce soutěže László Francsics na adresu tohoto vítězného snímku poznamenal, že je úchvatný i cenný, protože prezentuje galaxii Andromeda novým pohledem a zároveň posunuje kvalitu amatérské fotografie na novou úroveň. Tuto galaxii, která je 2,5 milionu světelných let daleko, se povedlo poprvé vyfotit už v roce 1888, ale teprve nyní si lidé všimli, že je zde zvláštní lehce zakřivený oblouk. I proto dostal snímek název Andromeda, Unexpected. Tento obří modrý oblouk, který nyní nese název Strottner-Drechsler-Sainty Object 1 (SDSO-1), je tvořen ionizovaným plynným kyslíkem a na obloze zabírá úhel 1,5°.



výřez z vítězného snímku, celý najdete na rmg.co.uk

Otázkou je, proč ho prozatím nikdo nepozoroval, nebo ho případně viděl, ale nepovažoval za něco důležitého. Vtip je v tom, že astronomické snímky se obvykle pořizují s různými filtry, přičemž nejčastěji se používá Hydrogen Alpha. Důvodem je to, že ve vesmíru tvoří vodík 3/4 veškerých plynů. Existují ale i další filtry jako Hydrogen Beta, Sulfur 2 nebo Oxygen 3 (OIII). A právě tento poslední jako jediný dokáže přinést snímky tohoto oblouku (je totiž tvořen kyslíkem). Astronomové ho nepoužívají i proto, že je náchylný např. na světelné znečištění, které pak vytváří různá zkreslení. Pokud už ale člověk patří k tomu málu lidí, kteří mají odvahu s tímto filtrem fotit, může se dočkat nevídaných překvapení jako tato trojice.

Zajímavostí je to, že modrý oblouk byl nejprve považován za nedokonalost ve fotografii a nějaký artefakt způsobený právě oním světelným znečištěním, na které jsou tyto filtry háklivé. Později ale došli k tomu, že nejde o artefakt, ale o nový objev. Každý z trojice se na výsledném snímku podílel trochu jinak a zatímco Xavier je výzkumníkem a analytikem, Yann se staral o snímání a Marcel o editaci. Ve výsledku tak Yann strávil focením 22 nocí, snímal celkem 110 hodin a najel přitom po Francii přes 5000 km od severu až na jih tak, aby měl k dispozici čistou oblohu.