Angelina Jolie bude režírovat film o válečném fotografovi McCullinovi

Válečných fotografů je mnoho, z těch slavných zahraničních můžeme zmínit např. Roberta Capu nebo Jamese Nachtweye, z českých se pak válečným a jiným konfliktům věnovali např. Antonín Kratochvíl nebo Jan Šibík. Zapomenout by se ale nemělo ani na dnes už 85letého Dona McCullina. Ten se narodil v roce 1935 a v roce 1992 vyšla jeho autobiografie Unreasonable Behaviour, která se v roce 2017 dočkala aktualizace. A právě tato kniha se stane námětem pro nový film, který bude natáčet Angelina Jolie.



Tato slavná herečka se v poslední době věnuje také režisérské práci a má na kontě už takové filmy, jako jsou dramata The Land of Blood and Honey, Unbroken nebo First They Killed My Father s válečnou tématikou. I proto McCullin věří, že se jí podaří natočit působivý snímek, který bude dobře a věrně prezentovat realitu jeho knihy. Ta hovoří o pádu Berlínské zdi, občanské válce v Sýrii, McCullin ale fotil i konflikty v Kongu, Vietnamu, Kambodži, hladomory a epidemie v Bangladéši nebo Africe. Pokud jde o produkci filmového snímku, toho se ujme herec Tom Hardy. My se prozatím můžeme podívat na video od Canonu, který natočil krátký dokument o McCullinovi v Kalkatě.



Ceny souvisejících / podobných produktů: