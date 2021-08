Apple iOS 15 nejspíš přinese automatické odstraňování odlesků

Focení v protisvětle je náročné jak pro samotný snímač, tak i pro konstrukci objektivu, aby nevytvářela nepříjemné odlesky. Smartphony Apple iPhone mají napříč několika generacemi hlavních fotoaparátů problém s výraznou tečkou (odleskem) obvykle zelené barvy. Přesto bych iPhony v tomto hodnotil jako dobré. Jde o to, že tečka je sice jasně zeleným kolečkem, ale svou plochou je velmi malá a dá se tak snadno odstranit v post-processingu.





z recenze iPhone SE (zelený odlesk je v protisvětle téměř standardem, naopak ty červené jsou výjimečné)

A právě to bude asi dělat nová verze operačního systému iOS 15. V jeho betaverzi totiž uživatelé zjistili, že ačkoli v Live Photo (video natočené před pořízením fotky) odlesk stále je, na výsledné fotce už nikoli a software telefonu ho ze snímků odstraňuje. Vypadá to, že pro správnou funkci je potřeba telefon s procesorem A12 Bionic a novější (patrně proto, že zpracování algoritmů AI by na starších procesorech kvůli nižšímu výkonu zabralo věčnost, nemluvě o vyšší spotřebě), tedy od modelů iPhone XS a XR dál. Dá se předpokládat, že do videa se funkce prozatím nedostane (ostatně není ani v Live Photo).

Ceny souvisejících / podobných produktů: