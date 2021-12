Apple iPhone 14 Pro možná bude mít 48MPx snímač a 8K video

V září 2022 se patrně představí nová generace telefonů Apple iPhone 14 Pro. Už nyní se objevují spekulace o tom, co by měla umět. Mnohdy jsou různé dohady jen výmysly, které se dají obecně očekávat, někdy jde ale o skutečné úniky. Není to např. poprvé, co se spekuluje nad navýšením rozlišení hlavního modulu iPhonů, dosud mi to ale přišlo spíše z kategorie "jednou se snad trefíme". iPhony mají 12 MPx už od roku 2015 v iPhonu 6S a od té doby se rozlišení nezvýšilo, byť se snímač dvakrát zvětšoval. O 48MPx snímači mluví známý Ming-Chi Kuo, který má poměrně dobrou úspěšnost (ten to pro iPhone 14 zmiňoval už v dubnu), i Jeff Pu z Haitong International Securities. Ten však mezi nejpřesnější nepatří.

Pu dodává, že širokoúhlý i tele modul zůstanou u 12 MPx, což se asi dá očekávat. Navýšení rozlišení má dle Kua umožnit iPhonu natáčet 8K video, které už jeho konkurence občas podporuje. Zda to bude v 30p nebo dokonce 60p, to netušíme. Také nevíme, zda fotoaparát bude standardně fotit do 48 MPx, nebo bude slučovat pixely do 12 MPx např. pro vyšší dynamický rozsah.

Jednou z dalších informací, které poskytl Pu, je to, že by se iPhony 14 Pro měly dostat z 6 GB RAM na 8 GB. Tvrdí, že základní modely (bez Pro) mají dostat 120Hz displej, zatímco jiní to popírají, a docela nepravděpodobně zní informace, že by se měly vrátit 64GB varianty. Čipová krize doléhá i na Apple a kdo ví, možná se dočkáme i toho. Co si vy myslíte, že se vyplní?

