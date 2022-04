Apple iPhone 14 prý dostane selfie kameru s AF a začne na 6,1" displeji

U telefonů je docela běžné, že přední kamerka není vybavena autofokusem a má pevné zaostření. To je umožněno i relativně velkou hloubkou ostrosti, neboť jsou zde obvykle malé senzory a ne až tak výborná světelnost jako na hlavním modulu. Pokud však telefon držíte relativně blízko od tváře, přesto mohou být snímky trochu neostré (mimo hloubku ostrosti). Podle leakera Ming-Chi Kua by ale nové iPhony 14, které očekáváme v půli září, měly přinést přední kamerku s autofokusem a vylepšenou světelností z F2,2 na F1,9.



Stále se mluví i o tom, že by nové iPhony 14 měly přinést pro hlavní fotografický modul 48MPx snímač se slučováním pixelů, takže výsledné rozlišení 12 MPx by mělo zůstat i nadále (dá se však předpokládat, že na vyžádání bude možné získat i 48MPx snímek). Hlavní novinkou by ale díky tomu měla být podpora natáčení 8K videa. Hovoří se o tom, že by mohl mít větší úhlopříčku a půjde o typ 1/1,3".



Poněkud smutnou zprávou je ale to, že sice mají zůstat 4 modely v řadě, ale údajně dojde k přeskupení úhlopříček. iPhone 14 Pro by měl zůstat na 6,1" displeji, u 14 Pro Max se očekává nadále 6,7" varianta. Také základní iPhone 14 by měl zůstat na 6,1" displeji. Místo 5,4" verze iPhone 14 mini se ale předpokládá uvedení většího modelu iPhone 14 Max se 6,7" displejem. Tímto by bohužel ze světa zmizely skutečně high-endové kompaktní telefony a štafetu by držel už snad jen iPhone SE, který má malé rozměry, velmi výkonný hardware, ale vše v notně zastaralém těle s mnoha omezeními (např. jen jedním fotoaparátem).