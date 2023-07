Apple iPhone 16 Pro Max by mohl dostat tele-modul s více než 300 mm

Smartphony Apple iPhone docela strádají ve svých dosazích teleobjektivů. Ty sice ve střední třídě nejsou příliš obvyklé ani u Androidů, nicméně iPhone 14 teleobjektivy nemá vůbec a iPhone 14 Pro končí na přepočtených 77 mm, což není mnoho. Letos v září by se to ale mělo poněkud změnit. Nový iPhone 15 Pro Max by totiž měl přejít na periskopický objektiv s přepočtenou ohniskovou vzdáleností okolo 150 mm (tedy 6× zoom místo nynějšího 3× zoomu). Toto by ale mělo být vyhrazeno pouze variantě Max, zatímco klasický iPhone 15 Pro by měl patrně zůstat na oněch 77 mm. Je takřka jisté, že iPhone 15 Pro Max bude dražší než iPhone 14 Pro Max, nicméně v posledních dnech se proslýchá, že by se zdražení mohlo dotknout i menšího 6,1" modelu iPhone 15 Pro.



Nicméně přestože iPhone 15 ještě nebyl ani představen, už se objevují spekulace okolo dalších iPhonů 16, které se patrně objeví v září příštího roku. Tam se mluví o tom, že iPhone 16 Pro Max by měl dále prodloužit rozsah svých objektivů a jeho tele-modul by měl nabízet přepočtených 300 mm, ne-li ještě o věcí více. Tím by konečně překonal konkurenční Samsung Galaxy S23 Ultra, který nabízí 230 mm. Ten ale sužuje velmi výrazná difrakce kvůli kombinaci miniaturních pixelů a nepříliš dobré světelnosti. Zda na tom bude iPhone lépe, to se teprve uvidí. Je možné, že periskopický objektiv z iPhonu 15 Pro Max se pak objeví o rok později v iPhonu 16 Pro.



Objevuje se ale ještě jedna spekulace, a to taková, že iPhony 16 Pro by mohly dostat zase o něco větší základní senzor. Ten má nyní 48 MPx a je typu 1/1,28", nové generace by mohly přejít na 1/1,14". Hovoří se také o tom, že se možná zvýší rozlišení na 50 MPx.