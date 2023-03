Apple iPhone SE 4 asi přece jen ve vývoji: 6,1" OLED a vlastní čip pro 5G

V roce 2016 vyšla první generace iPhonu SE , který byl moderním hardwarem ve starém těle, což přetrvává dodnes. Poslední dobou se ale spekulovalo o tom, že Apple zrušil vývoj 4. generace tohoto telefonu, což ale nedávalo moc smysl. Apple totiž opustil iPhone mini, takže základní iPhone (s výjimkou SE) s cenou dost povyskočil. Kdyby navíc zmizela i tato levná verze iPhone SE, vůbec by neměl v nabídce žádný alespoň trochu "levný" telefon. Levný je tu pochopitelně v uvozovkách (bavíme se o Applu). iPhone 14 začíná na 26,5 tisících, což by byl nejlevnější iPhone. Přitom iPhone 13 mini je za 20 tisíc a nynější iPhone SE začíná oficiálně na 14 tisících. Cena základního modelu by tak s vymizením verze SE skočila téměř na dvojnásobek. Levnější telefony jsou pro Apple také důležité, ale ne ani tak svými prodeji jako takovými, ale tím, že si uvrtá zákazníky do svého ekosystému, na kterých vydělá později (provizemi v obchodech, nákupem dalšího, možná už dražšího iPhonu).

Známý analytik Ming-Chi Kuo sice ještě nedávno tvrdil, že byl vývoj iPhonu SE 4 zrušen, nicméně nyní se nechal slyšet, že Apple změnil názor a 4. generace přece jen přijde. Asi už ale nebude tak levná vůči ostatním modelům. Místo iPhonu XR s jedním fotoaparátem by totiž měl být založen na nynějším iPhonu 14 (nebo alespoň na jeho designu), což by mohlo znamenat, že by se majitelé iPhonu SE konečně mohli dočkat dvojice zadních fotoaparátů, tedy něčeho, co na Androidu téměř není možné sehnat ani u nejlevnějších telefonů. Připomeňme, že iPhone 14 má 1/1,7" čip s rozlišením 12 MPx (velké 1,9µm pixel), 26mm přepočtenou ohniskovou vzdáleností a světelností F1,5. Vedle toho má ultra-širokoúhlý modul s 12 MPx, 120° úhlem záběru (přepočtených 13 mm) a světelnost F2,4. Zda ale nové SE bude mít dva fotoaparáty nebo stále jen jeden, to je ve hvězdách.

[Update] Apple has restarted the iPhone SE 4 and will adopt an in-house 5G baseband chip. The significant decline in Qualcomm's Apple orders in the foreseeable future is a foregone conclusion. https://t.co/0MeZDFnbzg — (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 27, 2023

Velmi překvapivou a těžko uvěřitelnou informací je to, že místo LCD by se tu měl objevit displej OLED. Dalším překvapením je to, že by se měl objevit vlastní modem pro 5G od Applu. Víme, že s jeho vývojem má Apple vleklé potíže, nicméně tady by se měla objevit nejjednodušší verze, která by podporovala jen pásmo Sub-6GHz a která by měla být vyráběna 4nm procesem. iPhone SE by se tak mohl stát takovou testovací platformou pro nové modemy Applu.

Ještě se vraťme k displeji. Tím, že by byl nový SE založen na 6,1" displeji a nikoli na mini verzích, bude to také znamenat, že se základní cena SE dost zvýší (mezi mini a klasickou verzí byl rozdíl 3000 Kč). Pokud se tyto předpovědi vyplní, asi bych nečekal, že by základní cena novinky byla výrazněji pod 18-20 tisíc Kč. Výroba se má údajně rozběhnout počátkem roku 2024, takže se dá očekávat uvedení na jarní keynote.