Apple udivil reklamou, propaguje 128GB paměť jako "spoustu místa pro fotky"

Společnost Apple si za své různé kroky vysloužila už nejeden posměšek. Nyní podobné reakce vzbudila poslední reklama na iPhony 15, která totiž paradoxně propaguje jednu ze slabších vlastností těchto telefonů. Malou kapacitu vestavěné paměti. Ta je totiž u základních modelů 128 GB, což sice není nějak extrémně málo (konkurence se v tomto příliš neliší), ale rozhodně to ani není moc, aby to bylo něco k propagování. A to je právě ten problém. Nejde tedy o problém samotné velikosti, která se nevymyká zvyklostem základních modelů, ale o to, že se tato hodnota propaguje v nasazení, kde je spíše slabinou, než něčím, co by se mělo chválit.



V dané třídě bychom asi raději viděli jako základ 256 GB, obzvlášť pokud bychom to měli propagovat jako spoustu místa na fotky. A zrovna o focení a ukládání fotek Apple mluví v poslední reklamě. Ta se jmenuje Don't Let Me Go a ukazuje uživatele, který vybírá fotografie ke smazání, aby uvolnil místo v paměti. Fotografie oživnou a prosí, aby je nemazal.



Odezva internetu na sebe nenechala dlouho čekat a už se objevilo spoustu článků a jiných posměšných reakcí na adresu Applu za to, že 128 GB opravdu není spousta místa pro fotografie, s čímž bych osobně také souhlasil. Faktem je, že třeba i Samsung má 128GB základní model u Galaxy S24 (a navíc ani není o moc levnější než iPhone 15, takže tady si Apple výsměch za předraženost nezaslouží), nicméně u modelů S24+ a S24 Ultra se už začíná na 256 GB. V případě Applu na 256 GB začíná pouze iPhone 15 Pro Max. Dokonce i iPhone 15 Pro začíná na 128 GB, což je model, u kterého to může být větší problém kvůli podpoře RAWů a videí s většími datovými toky. Tady už je něco takového ostudou i bez reklamy.



Zatímco základní iPhone 15 128GB stojí 23.990 Kč, příplatek na 256GB verzi činí 3.000 Kč (u Samsungu je to snesitelnějších 1.500 Kč). A pokud budete chtít 512 GB paměti, musíte si připravit ještě dalších 6.000 Kč navíc, tedy celkem 32.990 Kč. Příplatky u Applu za větší paměť jsou dost vysoké.