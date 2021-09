Apple varuje: silné motorky mohou poškodit OIS a AF v iPhonech

Všichni víme, že fotoaparáty nemají moc rády vibrace, ale moc si to neuvědomujeme v případě fotomodulů v mobilních telefonech. Společnost Apple nicméně zjistila, že to opravdu může být problém. Vydala tak varování všem, kteří mají motorky vyššího výkonu a objemu, že jejich stroje mohou vykazovat vibrace s vysokými amplitudami, které se mohou přenášet do telefonů, pokud jsou připevněny k řídítkům. Absence výraznějších tlumicích prvků může fotoaparát v iPhonech dokonce poškodit.



Konkrétně jde o to, že iPhony od modelů 6 Plus, 6S Plus, 7 a SE 2. generace mají systém optické stabilizace (neplatí pro jejich širokoúhlé modely a teleobjektivy na 7 Plus a 8 Plus) a od modelu XS a opět SE 2. generace také speciální AF systém. I když byly mechanismy navrženy na vysokou odolnost, specifické vibrace z motorek mohou být v určitém frekvenčním pásmu pro tyto mechanismy škodlivé. Ve výsledku může dlouhodobé vystavení takovým vibracím negativně ovlivnit výkon stabilizace a autofokusu. Elektrické skútry jsou v tomto podstatně bezpečnější a u slabších motorek mají vibrace menší amplitudu, takže tam výraznější poškození nehrozí. Apple přesto doporučuje alespoň používat držáky, které mají nějaké prvky pro tlumení vibrací, což sníží riziko poškození. Také doporučuje nemít telefon v držáku po příliš dlouhou dobu.



