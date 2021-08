Aputure představilo LED světlo LS 600x Pro s variabilní barevnou teplotou

Produkty společnosti Aputure jsou obvykle různá světla a jiná přisvětlovací technika. Další novinkou je LED světlo LS 600x Pro, které doplňuje model LS 600d. To nabízelo jedinou barevnou teplotu 5600K, nicméně mohlo dosáhnout až 29300 luxů při využití F10 Fresnel s 15° úhlem svícení (na 3 metry). V případě novinky LS 600x Pro se standardním Hyper-Reflectorem zvládne 5610 luxů na stejnou vzdálenost, při 15° úhlu s F10 Fresnel je to pak 18510 luxů při 5600K (k připojení je použit Bowens Mount). Výhodou novinky je nastavitelná barevná teplota od 2700K do 6500K.



Máme zde velmi široké barevné rozsahy dané indexy CRI>=96, TLCI>=98, CQS>=95 a SSI (D56)>=74. Nastavení jasu je možné v 0,1% krocích, k dispozici je 9 různých světelných efektů. Světlo má spotřebu až 720 W a napájeno může být ze sítě i pomocí akumulátorů s napětím 22 V až 33,6 V. Potěší vysoká odolnost, světlo je totiž použitelné také v dešti díky utěsnění interních struktur i gumovým krytkám všech portů.

Novinku je možné ovládat bezdrátově přes 2,4GHz připojení (do 100 metrů), Bluetooth (do 80 metrů) a LumenRadio (do 100 metrů). Nepůjde o levnou záležitost, cena byla stanovena na 1990 USD.

Ceny souvisejících / podobných produktů: