Aputure uvedlo 100W a 200W studiová světla Amaran 100d až 200x

Společnost Aputure je jedním z mnoha výrobců fotografických světel pro menší i větší studia, užití najdou i při stále populárnějším vloggingu. Jeden z LED modelů sám používám pro některé fotografie v recenzích. Nyní se do nabídky dostává čtveřice modelů Amaran 100d, 100x, 200d a 200x, kde číselné označení odpovídá hodnotám 100 W, resp. 200 W. Zásadním rozdílem mezi modely "d" a "x" je to, že verze "d" mají typickou denní bílou s teplotou 5600 K, zatímco u modelů "x" je nastavitelná v rozsahu 2700 K (teplá bílá, typická pro klasické žárovky) až 6500 K (studená bílá, až s nádechem do modra).

Všechny modely slibují CRI >= 95 i TLCI >=95, mají tedy velmi dobré pokrytí barevného spektra bez chybějících odstínů. Amaran 100d nabídne 39500 luxů na vzdálenost 1 metru s Hyper-Reflectorem. U verze Amaran 100x s nastavitelnou barevnou teplotou je to o něco nižších 34300 luxů. Výkonnější Amaran 200d zvládne 65000 luxů, Amaran 200x pak zvládne 51600 luxů.

U všech verzí je zabudovaný držák na clonu (úhel svícení je jinak 105°), je zde také univerzální Bowens Mount. Podporována je plynulá změna jasu v rozsahu 0 až 100 %. Pokud jde o napájení, k dispozici je AC napájení nebo akumulátor, k dispozici je 48V DC XLR vstup. Ke světlům se dodává 3 metry dlouhý napájecí kabel. Verze s denní bílou mají 8 zabudovaných světelných efektů, varianty "x" jich pak nabídnout 9. Ceny byly stanoveny na $199 (100d), $249 (100x), $299 (200d) a $349 (200x).

Ceny souvisejících / podobných produktů: