Associated Press celosvětově přechází na techniku Sony

Tradiční trh s fotoaparáty se mění a spolu s tím i značky, které jsou úspěšné. Nyní se z úspěchů může těšit společnost Sony, která se stala partnerem agentury Associated Press. Její fotožurnalisté po celém světě přinesou 3000 fotografií a 200 videí denně, a to v průměru z 250 lokací ve 100 zemích světa. A právě Sony bude značkou, která všechny vlastní fotografy a kameramany agentury vybaví novou technikou. Výhodou má být to, že Sony dle AP nabízí dobrou techniku pro foto i video, takže agentura nyní může využívat jen jednoho výrobce a nemít jednoho pro fotoaparáty a druhého pro video. Přechod by měl trvat zhruba rok a jeho součástí bude i zaškolení. Fotografům v některých oblastech totiž bude hodně těžké dodat novou techniku.



Pokud jde o fotoaparáty, na základě testů v nejrůznějších podmínkách byl jako primární fotoaparát zvolen Sony A9 II , který dostane drtivá většina fotografů. Někteří z těch, kteří se soustředí spíše na video, pak obdrží Sony A7R IV. Nicméně pokud jde o video, tam výčet zařízení čítá hned šest blíže neurčených kousků, ale mělo by jít o vše od vyloženě profesionálních kamer (patrně řada FS) až po kapesní kamery a fotoaparáty (možná Cyber-shot RX100 VII, který je vyloženě video-kompaktem). První větší nasazení nové techniky se předpokládá v listopadu při amerických prezidentských volbách a později na Olympijských hrách.

Pokud jde o výhody, které AP přesvědčily k přechodu od DSLR k CSC, tak je to především schopnost tichého focení s elektronickou závěrkou, velmi rychlý a přesný AF, v neposlední řadě je to také menší velikost a hmotnost fotoaparátů.



