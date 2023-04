Asus Zenbook S 13 OLED: kalibrovaný displej Pantone a hmotnost 1,0 kg

Společnost Asus má v nabídce několik ultrabooků Zenbook, které jsou vybaveny displejem OLED a AMOLED. Ty mohou být zajímavé i pro fotografy a další tvůrce obsahu, neboť obvykle disponují certifikací Pantone Validated, což je i případ nové generace Zenbooku S 13 OLED (UX5304). U něj totiž najdeme 13,3" displej Lumina OLED s vyšším rozlišením 2880×1800 pixelů, pro práci příznivějším poměrem stran 16:10. Jde o 10bitový panel s podporou 1,07 mld. barev, pokrývá 100 % prostoru DCI-P3, má barevnou přesnost Delta E<1, dlouhodobou práci usnadňuje 70% snížením emisí modrého světla. Dosahuje velmi vysokého kontrastu 1M:1, jasu 550 nitů v HDR (podpora DisplayHDR True Black 500), velmi krátké odezvy 0,2 ms, jeho obnovovací frekvence je dle specifikací standardních 60 Hz (na stránkách k displeji ale výrobce zmiňuje i existenci 120Hz verzí, ty mohou být v dalších modelech řady Zenbook). Displej lze vyklopit o 180°.



Že jde o ultrabook, neznamená, že nezvládne i náročnější práci. Nicméně v případě tvůrců počítejte s tím, že aplikace akcelerované pomocí GPU nepoběží extrémně rychle (třeba kódování videa nebo některé AI funkce ve Photoshopu). Je zde totiž jen integrovaná grafika Intel Iris Xe. Na výběr bude ze dvou procesorů, prvním je Intel Core i5-1335U s 10 jádry/12vlákny (2P+8E) se základní frekvencí 1,3 GHz a max. 4,6 GHz. Jeho PBP je 15 W, MTP nicméně činí 55 W. Druhou možností je Core i7-1355U, což je totéž s navýšenými takty na 1,7 GHz, resp. 5,0 GHz. Operační paměť může mít kapacitu 8 GB, 16 GB nebo 32 GB LPDDR5-5200, u nás to vypadá na dostupnost pouze 16GB verzí. Poněvadž se tu hraje na co nejmenší rozměry a hmotnost, je připájena na desce a nerozšiřitelná.



Úložiště SSD mohou mít 512 GB nebo 1 TB max. na PCIe 4.0 (6500 MB/s u čtení). Zatímco starší verze s AMD má jen porty USB-C, tady máme 2 porty Thunderbolt 4 (DP-Alt, PD, 40Gbps), jeden USB-A 3.2 Gen2, nechybí ani HDMI 2.1 a kombinovaný 3,5mm audio jack. Klávesnice je podsvícená s 1,1mm dráhou kláves, ve výbavě najdeme i Full HD webkameru s podporou Windows Hello. Je zde Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5. Napájení zajišťuje 63Wh akumulátor. Ten má vydržet na 14 hodin provozu a na 70 % se má nabít za 49 minut.

Zajímavé jsou rozměry, které činí 29,62×21,63×1,09-1,18 cm a hmotnost je pouhých 1,0 kg. Hliníkový notebook navíc splňuje armádní standard odolnosti MIL-STD 810H (např. má přežít 10 dní ve vlhkosti 95 % nebo teploty při provozu od -46 °C do +49 °C). Zvuk má na starosti repro systém od Harman Kardon s podporou Dolby Atmos a výrobce slibuje i 5,25× zesílení hlasitosti díky Asus Audio Booster. Ceny by měly začít na 1399,99 USD, u nás to vypadá na 31.500 Kč za UX5304VA-OLED183W (i5/16GB/512GB) nebo 36.500 Kč za model UX5304VA-OLED075W (i7/16TB/1TB).