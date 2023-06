BenQ uvádí 27" monitory pro fotografy: SW272Q a SW272U

BenQ přidává dvě novinky do své nabídky fotografických monitorů PhotoVue. Jmenují se SW272Q s SW272U a jsou si až na pár detailů hodně podobné. Oba dva mají 27" panel typu IPS, v prvním případě jde patrně o rozlišení WQHD (2560×1440 pixelů - BenQ rozlišení na stránkách zamlčuje), v druhém pak UHD 4K (3840×2160 pixelů). Podsvícení má na starosti LED, obnovovací frekvence je jen standardních 60 Hz a odezva 5 ms GTG. Jsou to skutečně monitory pro grafickou práci a ne hraní her. Kontrast činí v obou případech 1000:1. Mírné rozdíly jsou v jasech, kde slabší monitor nabídne max. 300 nitů a HDR10, zatímco 4K model si troufne na 400 nitů a vedle HDR10 také HLG.

Oba jsou 10bitové a nabídnou 100% pokrytí sRGB a 99% Adobe RGB, v režimu P3 se už ale mírně liší a první verze nabídne 98 %, 4K varianta pak 99 %. Oba režimy mají i speciální režimy pro tyto barevné prostory, tedy např. sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, DICOM, Display P3, Rec.709 a další módy jako HDR, M-Book nebo Paper Color Sync. Tato funkce je dost zajímavá, protože na základě barevného profilu tiskárny dokáže na monitoru zobrazit barvy tak, jak budou vypadat po vytištění na dané tiskárně. Monitory jsou kalibrovány z výroby, podporují 16bitové 3D LUT a výrobce hovoří o barevné přesnosti Delta E<1,5. Jak už je u podobných monitorů BenQ zvykem, je zde i nový Hotkey Puck G3, který přináší navíc informační tlačítko a je bezdrátový. Ovladač umožňuje např. rychlé přepínání vstupů nebo barevných režimů.



Spotřeba monitoru je 25 W, maximálně pak 160 W (po využití všech Power Delivery,...), u 4K verze je to 34 W, resp. 200 W. U obou monitorů bylo navýšeno Power Delivery na 90 W přes USB-C/Thunderbolt 3. Máme tu dvojici portů HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4, již zmíněný USB-C (90W PD, DP-Alt, data), jeden USB-B a dva USB 3.1. Nechybí dokonce ani čtečka karet SDXC a audio jack. Pokud jde o polohovatelnost, ta je možná ve 140mm rozsahu, náklon je v rozmezí -5° až +20°, do stran +/-30°a je tu i funkce pivota. Oba dva monitory mají i clonu, nicméně v případě SW272U je možné ji správně používat i v portrétní poloze. Monitory umožňují i montáž na zeď (VESA 100×100mm). Monitory mají i certifikace Calman, Pantone a Pantone SkinTone. Zatímco levnější varianta vyjde na 799,99 USD, za 4K verzi zaplatíte až 1599,99 USD.