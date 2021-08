Blackmagic Studio Camera 4K: 4/3" čip i 7" displej

Micro Four Thirds systém zdaleka není jen Panasonic a Olympus (dnes OM Digital). Přístroje pro tento formát vyrábí i společnost Blackmagic. V jejím případě jsou to kamery a novinkami do výrobního programu jsou modely Studio Camera 4K Plus a 4K Pro. Obě mají 4/3" snímač s podporou Dual Native ISO (dvou nativních ISO citlivostí) a zvládají maximálně UHD 4K video 3840×2160 pixelů od 23,98 do 60 fps, a to jak ve formátu DNxHD/ProRes, tak i Blackmagic RAW. Datový tok může dosahovat maximálně 190 Mb/s.

Zajímavostí je dotyková obrazovka s velkou 7" úhlopříčkou a vysokým rozlišením 1920×1200 pixelů. Zatímco u verze Plus má maximální jas velmi solidních 600 nitů, u Pro je to dokonce 2200 nitů, takže bude dobře pozorovatelný i při hodně silném okolním světle.

Zásadní rozdíly najdeme v konektivitě. Plus se musí spokojit s jedním HDMI, 3,5mm jacky pro mikrofon a sluchátka/mikrofon (TRRS), dále tu jsou dva porty USB-C 3.1 Gen1 schopné datových přenosů a video vstupu i výstupu. Verze Pro k tomuto přidává jeden BNC (12G-SDI) vstup i BNC (12G-SDI) výstup, dva 3pinové XLR vstupy, jeden 5pinový XLR vstup/výstup a jeden síťový port RJ-45.

Spotřeba kamery není nízká a může činit přes 46 W. Najdeme zde dva závity velikosti 1/4" a jeden 3/8". Rozměry činí 27,36×16,97×16,74 cm u obou verzí, hmotnost je pak 1,68 kg. Pokud jde o ceny, 4K Plus vyjde na 1295 USD, 4K Pro pak na 1795 USD.

