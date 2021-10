Buddhistický mnich fotografem: Yanchi v chrámu Lingyin fotí Hasselbladem

Jeden z největších buddhistických klášterů v Číně, chrám Lingyin, je vyhledávaným turistickým místem. Je zde i jedna zvláštnost, 26letý mnich Yanchi. Patří do mladší generace, která v mladém věku přišla do styku s internetem, takže i jeho život v klášteře se poněkud liší od životů jeho předchůdců. Do kláštera přišel ve svých 15 letech a neváhal se s celým světem podělit o svůj život na sociálních sítích.



Jeho prací na sítích si dokáže vydělat okolo 6000 juanů měsíčně (přes 20 tisíc Kč), takže si zvládl ušetřit i na fotografickou techniku. A opravdu ne ledajakou. Má notebook s Lightroomem a jeho fotoaparátem je Hasselblad. Tedy fotoaparát, který rozhodně nepatří k těm lidovým. Yanchimu ale stačilo trochu trpělivosti a pečlivé šetření peněz.

Každé ráno vstává mezi 4. a 5. hodinou ranní, následují modlitby, snídaně a kolem 9. hodiny každodenní práce v chrámu. K večeru pak usedne k meditaci. Jednou týdně si ale může vzít volno a právě to rád věnuje fotografování. Fotí přírodu, chrámy i lidi, fotografie pak zveřejňuje na sociálních sítích. A není divu, že mnich s Hasselbladem na krku budí překvapení všude, kde se objeví.

