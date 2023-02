Canon celosvětově sjednocuje označení, japonský "Kiss" po 30 letech končí

V roce 1993 vznikla první zrcadlovka Canon EOS Kiss 1 a od té doby jsme tu měli dlouholetou schizofrenii v označování low-endových produktů Canonu. Zatímco u nás šlo o fotoaparáty EOS s číselným označením (u digitálů např. xxxxD nebo xxxD), které se v zásadě podobně používalo celosvětově u mainstreamu a high-endu, Japonsko mělo u low-endu označení EOS Kiss a Amerika naopak EOS Rebel. Tato označení ale neměla moc logiky a nedalo se z nich skoro nic odvodit. Např. EOS 1000D byl u nás jasně nejzákladnějším modelem, ale co EOS Kiss F nebo EOS Rebel XS?



To, že v některých třídách se jednotlivé kontinenty lišily, ale v jiných třídách měly všechny stejné označení, situaci moc nepomáhalo. Nyní to vypadá, že k 30letému výročí této řady si toto označení dá "dárek", a to vlastní zánik. Nově budou i low-endové modely v Japonsku mít stejné označení jako v Evropě, což platí např. pro nedávno uvedený EOS R50 . Není sice zatím jasné, zda se to bude týkat i amerických Rebelů, ale dá se předpokládat, že i zde dojde ke sjednocení.