Canon dostal 4 ocenění TIPA 2023 pro fotoaparáty, kameru i objektiv

Nejlepším pevným teleobjektivem je Canon RF 135mm F1.8 L IS USM . U něj se líbila světelnost F1,8 a možnost clonit až do F22 (zde připomeňme, že některé světelné objektivy končí na F16), zajímavostí je také optická stabilizace obrazu, se kterou může spolupracovat ta v těle přístrojů, což může vést až k 8EV účinku. Máme tu 9lamelovou irisovou clonu a možnost zaostřovat od 70 cm. O to se stará motorek Nano USM. Nechybí ani ovládací prstenec Control Ring a povrchové vrstvy Special Air Sphere a Super Spectra.