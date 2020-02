Canon EOS 850D: nová DSLR přináší 4K video

Novinek jsme se dočkali také ve třídě APS-C zrcadlovek a Canon přichází s novým modelem EOS 850D (v některých zemích Rebel T8i). Poněvadž to vypadá, že Nikon už s novými APS-C zrcadlovkami skončil, zůstávají tak Canon s Pentaxem posledními výrobci těchto fotoaparátů. Novinka má APS-C CMOS snímač s rozměry 22,3x14,9 mm a celkovým rozlišením 25,8 MPx. Efektivní rozlišení pak činí 24,1 MPx. Čip je vybaven low-pass filtrem, který potlačuje efekt moaré, na druhou stranu ale lehce snižuje ostrost snímků. Obraz je zpracováván procesorem DIGIC 8, ukládat je možné 14bitové RAWy (i C-RAW). Pokud jde o stabilizaci, je zde 5osá elektronická stabilizace u videa, případně se o ni musí postarat objektiv.

Zaostřovací systém nabídne solidní množství 45 křížových bodů, ten centrální je dokonce dvojitě křížový. V live view režimu se o ostření postará Dual Pixel AF CMOS technologie s fázovými body na snímači. Vynikající je i citlivost zaostřovacího systému zrcadlovky od -4 EV.



Mezi expoziční režimy patří tradiční automatika, priorita clony, času i manuál. Citlivosti jsou od ISO 100 do 25600, v režimu rozšíření pak do ISO 51200 (u videa je to pak ISO 12800, resp. 25600). K dispozici je expoziční bracketing s až 3EV kroky pro 3 snímky, korekce expozice má pak rozmezí +/-5 EV a bracketing i korekci lze spolu kombinovat. Závěrka je pouze mechanická s podprůměrným rozsahem 1/4000 sekundy až 30 sekund. Máme tu i interní blesk se směrným číslem 12 při citlivosti ISO 100, což je naopak na dnešní dobu nadprůměr. Pokrývá úhel záběru 17mm objektivu (28mm po přepočtu). Synchronizační čas blesku činí 1/200 sekundy.

Sekvenční snímání dosahuje maximální rychlosti 7 fps při focení přes hledáček a 7,5 fps v live view. EOS 850D umí natáčet UHD 4K video s rozlišením 3840×2160 pixelů a frekvencí do 30p. K dispozici je i filmová frekvence 24p. Ve Full HD (1920×1080 pixelů) zvládne maximálně 60p, slow-motion bohužel není podporováno. Využit je kodek MPEG-4 AVC/H.264. Podporováno je i vertikální video, které je překvapivě populární díky smartphonům.

Zrcadlovka EOS 850D je vybavena pentazrcadlovým hledáčkem s 95% pokrytím a 0,82× zvětšením (pouhých 0,51× po přepočtu). K dispozici je také displej s 3,0” úhlopříčkou a rozlišením 1,04 milionu bodů (720x480 RGB pixelů). Ten je polohovací a dotykový. Zrcadlovka má bezdrátová rozhraní Wi-Fi (802.11b/g/n) i Bluetooth 4.1LE. Vedle toho je zde i USB, mini HDMI a 3,5mm jack pro stereo mikrofon.

K ukládání dat lze použít až SDXC karty s UHS-I rozhraním. Napájení pak zajistí akumulátor LP-E17, který vydrží na 800 snímků při 23 °C, resp. 730 fotografií při 0 °C. V live view režimu nicméně výdrž klesá na 310, resp. 290 snímků. Rozměry fotoaparátu činí 131,0×102,6×76,2 mm a váží 515 gramů s baterií i kartou. Za tělo bude chtít Canon $749,99, za set s objektivem EF-S 18-55mm F4-5.6 IS STM pak $899,99.