Canon EOS R5 C přináší 8K 60p i aktivní chlazení

Canon přišel s novým hybridním fotoaparátem EOS R5 C, který opět více stírá rozdíly mezi fotoaparáty a kamerami. Staví na základu EOS R5, nicméně přináší také mnoho technologií z kamer Cinema EOS. Máme zde tedy známý full frame snímač CMOS s rozlišením 47,1 MPx (efektivně 45 MPx, 8192×5464 pixelů) o velikosti 36×24 mm. Procesorem je zde DIGIC X a díky vysokému rozlišení a frekvencím bude mít rozhodně co dělat. K dispozici je fázové ostření Dual Pixel CMOS AF II, bajonetem je zde Canon RF. Stabilizace je tentokrát jen elektronická. Mechanickou zde nemáme, ale není to až tak překvapivé. To už se dostáváme do kategorie, kde je běžné využití gimbalů nebo jiných stabilizačních technik.



EOS R5 C také umí 8K video, tentokrát ale dokonce se 60p, v PAL (o kterém budeme mluvit dále) do 50p. To je umožněno i tím, že má aktivní chlazení, které poněkud zvětšilo zadní část přístroje. Maximem je rozlišení 8192×4320 pixelů a v 12bitovém Cinema RAW můžete počítat s datovým tokem 1070/2140 Mbps (LT 25p/50p) nebo 1650 Mbps (ST 25p). Cinema RAW HQ je k dispozici v 6K (5952×3140 pixelů) a 1770 Mbps. Zvládá ale také XF-AVC (MXF) v DCI 4K do 410/810 Mbps (25p/50p) s 10bitovými barvami v kódování 4:2:2 (k dispozici All-I a Long GOP). MP4 v HEVC 4:2:2 10bit umí 8K do 25p (540 Mbps), resp. 4K do 50p (225 Mbps). MP4 v H.264 zvládá při kódování 4:2:0 a 8 bitech do 4K 50p (150 Mbps).

Ve slow-motion umí vyhnat 4K záznam až na 120 fps (nadále při 10bitových barvách ve 4:2:2: a s průběžným autofokusem bez ořezu). Samozřejmostí je podpora uživatelských tabulek LUT. 8K HDR je možné v HLG i Perceptual Quantization (PQ), menší rozlišení využívají over-samplingu. K dispozici je také Canon Log 3.



Expozice pochopitelně nabídne rozsáhlé možnosti nastavení. Citlivosti jsou od ISO 100 do 51200 (do ISO 25600 u videa), v obou režimech je nabízeno rozšíření až na ISO 102400. Expoziční časy mohou být od 1/8000 sekundy do 30 sekund, je zde i bulb režim. Video nabídne 1/2000 sekundy až 1 sekundu, nastavit lze expoziční čas i pomocí úhlů na 11,25° až 360°. Sekvenční snímání podporuje 12 fps s mechanickou a 20 fps s elektronickou závěrkou.



Fotoaparát má 3,2" LCD s rozlišením 2,1 milionu bodů. Nechybí ani 0,5" OLED EVF s rozlišením 5,76 milionu bodů. Poněvadž jde o profesionální náčiní, nepřekvapí 3,5mm jacky pro sluchátka a mikrofon, trochu překvapí micro-HDMI (asi bychom čekali plnohodnotnou verzi), USB-C 3.2 Gen1, DIN 1.0/2.3 pro time-code, synchronizační terminál, terminál pro dálkové ovládání i Ethernet. Využijete-li WFT-R10, bude k dispozici i Wi-Fi 802.11ac a Bluetooth 4.2. Pro záznam GPS je pak potřeba GP-E2.



O napájení se stará Li-Ion akumulátor LP-E6HN (kompatibilní i s LP-E6N a LP-E6), přičemž spotřeba činí až 13,3 W (4K XF-AVC 50p), V 8K 25p je pak 10,5 W (RAW) nebo 11,2 W (MP4). Na akumulátor pak zvládne nahrávat 35-50 minut. Tělo má rozměry 142×101×111 mm a váží 680 gramů (770 gramů s baterií a dvěma kartami). EOS R5 C si rozumí s paměťovými kartami CFexpress 2.0 Type B a SD až SDXC UHS-II (do 650 Mbps). Cena byla stanovena na 4499 USD, což je poměrně atraktivní částka.



Ceny souvisejících / podobných produktů: