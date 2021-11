Canon: fotodivizi rostou zisky, trpí však na nedostatek čipů

Canon zveřejnil finanční výsledky za poslední čtvrtletí a nás bude zajímat zejména fotodivize značky, která zahrnuje i síťové kamery (zhruba ze třetiny). Podle Canonu ho táhne zejména úspěch fotoaparátů EOS R5 a EOS R6, které se velmi dobře prodávají i přesto, že už jsou rok na trhu a nejde o úplné novinky. Zmiňuje také to, že i fotografickou divizi postihla čipová krize, takže předpoklady pro celý rok musely být sníženy. Tentokrát to tedy není snížením zájmu, ale nemožností uspokojit poptávku kvůli nedostatku dílů.



Příjmy z fotoaparátů vzrostly z loňských 91,2 mld. jenů (v Q3/20) na nynějších 100,2 mld. jenů, což je 9,9 % navíc. Mírně rostly i síťové kamery ze 49,5 na 53,6 mld. jenů (+8,2 %). Celá divize se tak dostala na 153,8 mld. jenů, což je o 9,3 % více než loni za stejné období. Důležité ale je především to, zda je divize zisková, a to je. Provozní zisk stoupl z 12,5 na 17,7 mld. jenů a provozní marže tak vyskočila z 8,9 % na 11,5 %. To je solidní výsledek.

Canon prodal 640 tisíc fotoaparátů s výměnnými objektivy, což je stejně jako loni, nicméně předpokládá, že celoročně to navýší o 7 % na 2,95 mil. kusů. Pokud jde o kompakty, tam to bylo jen 280 tisíc kusů, a předpokládá se, že se letos dostane na 1,2 mil. kusů.

