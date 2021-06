Canon má údajně představit trojici APS-C modelů s bajonetem RF

Spekulace o tom, že Canon chystá nové APS-C CSC fotoaparáty s bajonetem RF a nikoli v systému EF-M, neslyšíme zdaleka poprvé. A nutno říci, že to ani není neoprávněné, protože poslední opravdu nové fotoaparáty nebo objektivy systému EOS M/EF-M byly představeny už hodně dávno. Nepočítáme-li mírný upgrade v podobě EOS M50 Mark II, tak je nejnovějším tělem low-endová EOS M200 ze září 2019 a u objektivu jde dokonce o EF-M 32mm F1.4 ze září 2018. To vše nahrává těmto spekulacím. Nyní se tak objevují informace, že bychom se brzy měli dočkat rovnou trojice nových přístrojů, které by měly APS-C senzor a bajonet RF.



Podle posledních "rumors" by mělo jít o low-endový model EOS R9, ten by měl doplnit EOS R8 určený zejména pro vloggery a prozatímním vrcholem nabídky by měl být EOS R7. Otázkou je, zda dává smysl takto moc tříštit nabídku na tři modely, např. proč by měl existovat speciální vloggovací model vedle standardního (standardní by mohl být rovnou vloggovací). Nicméně stále nemáme nic konkrétnějšího a informace o APS-C s bajonetem RF jsou nadále podobně tak nejasné a nejisté jako předtím.

