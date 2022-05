Canon opravdu uvádí APS-C s bajonetem RF: nový EOS R7 s 32 MPx

I když tomu mnozí nechtěli věřit, že by Canon mohl v APS-C třídě přejít z bajonetu EF-M na RF a mít tak dva APC-S CSC systémy (dá se však předpokládat postupné vypuštění EF-M, toto nebylo oficiálně potvrzeno), nyní se tak po mnoha únicích a neoficiálních zprávách děje. Napovídalo tomu i několikaleté období, kdy se pro EF-M nepředstavila v podstatě žádná významnější novinka. Dostáváme zde první dva fotoaparáty s APS-C snímačem a bajonetem RF. Výše z nové dvojice zamíří EOS R7, který dostává snímač CMOS s rozměry 22,3×14,8 mm a rozlišením 32,5 MPx (celkové je 34,4 MPx). Snímač je mechanicky stabilizovaný a nabízí duální stabilizaci, kterou Canon označuje jako Collaborative IS. S objektivem RF-S 18-150mm se můžeme těšit na 7EV účinek, s RF 24-105mm dokonce na 8 EV.

Obraz je zpracováván procesorem DIGIC X. Snímač nabídne fázové ostření Dual Pixel CMOS AF II s citlivostí od -5 EV. Expozice pak nabídne všechny obvyklé režimy pro nastavení clony a času. Expoziční časy jsou 1/8000 sekundy až 30 sekund s mechanickou závěrkou, elektronická pak dovoluje začít od 1/16000 sekundy. Citlivosti mohou být ISO 100 do 32000, v režimu rozšíření se lze dostat až na ISO 51200. Korekce expozice je možné od -3 do +3 EV, stejný rozsah má i expoziční bracketing, který může být kombinován s korekcí. Synchronizační čas blesku je 1/250 sekundy, přičemž s elektronickou závěrkou na první lamele je to 1/320 sekundy.



Sekvenční snímání dosahuje rychlosti 15 fps při využití mechanické závěrky (nebo první elektronické lamele) pro 224 JPEGů nebo 51 RAWů. Plně elektronická závěrka dovolí až 30 fps a buffer vystačí na 126 JPEGů nebo 42 RAWů. Předběžné snímání dovoluje pamatovat si 0,5 sekundy před zmáčknutím spouště. Fotoaparát podporuje 14bitové RAWy nebo C-RAWy, dále je tu 8bitový JPEG nebo 10bitový HEIF.



Pokud jde o video, maximem je zde UHD 4K (3840×2160 pixelů) při 60p a maximálním datovém toku 120-230 Mbps (HDR PQ a Log záznam 170-340 Mbps). Můžete si vybrat celoplošný záznam s přeskakováním řádků nebo vyčítání výřezu bez přeskakování (tedy i výrazné ořezání na 55 %, což na jednu stranu neumožní široký úhel záběru, na druhou stranu výrazně zvyšuje dosah). V případě 30p záznamu jde o over-sampling z rozlišení 7K. Potěší i možnost natáčet až jednu hodinu bez přestávky. Full HD (1920×1080 pixelů) je podporováno až do 120p, v HDR režimu pak maximálně při 30p. K dispozici je záznam do MPEG-4 AVC H.264 i HEVC H.265. Máme zde 8bitové kódování 4:2:0 i 10bitové 4:2:2, které je dostupné při HDR PQ nebo C-Log3.



EOS R7 má 0,39" EVF typu OLED s rozlišením 2,36 mil. bodů (1024×768 RGB pixelů) a 1,15× zvětšením (0,72× po přepočtu). Podporuje 60fps i 120fps obnovovací frekvenci. 2,95" displej má rozlišení 1,62 mil. bodů a je dotykový a plně polohovatelný. Máme zde dva sloty až pro karty SDXC UHS-II. Li-Ion akumulátor LP-E6NH má vydržet až na pořízení 770 snímků přes LCD a 500 snímků přes EVF. EOS R7 má rozměry 132×90,4×91,7 mm, hmotnost je 530 gramů bez příslušenství a 612 gramů s ním. Zajímavostí je velké ovládací kolečko na zadní straně fotoaparátu sloužící jako multifunkční ovladač pro AF. EOS R7 poskytuje i odolnost vůči nepříznivému počasí.



Canon EOS R7 bude k dispozici za cenu 37.690 Kč s DPH, v setu s novým ultrazoomem RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM pak vyjde je 47.490 Kč s DPH. Nyní jsou k dispozici v akci s adaptérem EF-RF, který dovolí použití objektivů ze zrcadlovek Canon na nových tělech.