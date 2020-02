Canon potvrzuje vývoj EOS R5: 8K video i IBIS

Canon oznámil vývoj nového full frame CSC fotoaparátu EOS R5, o němž se poslední dobou hodně šuškalo. Nyní to tedy máme černé na bílém a Canon prozradil, že nový fotoaparát bude mít také nový CMOS snímač. Jeho rozlišení prozatím není známo, ale hovoří se, že by se mělo pohybovat někde mezi 40 až 45 MPx. Poprvé bude u Canonu také mechanicky stabilizovaný (IBIS), což ještě před nedávnem zástupci Canonu odmítali jako nedůležité a přisuzovali větší smysl optické stabilizaci v objektivech. Nyní se to mění a dokonce zde bude v případě využití stabilizovaného objektivu k dispozici duální stabilizace.

EOS R5 přinese také natáčení 8K videosekvencí pro ještě více detailů, hlavním smyslem je však možnost výřezů pro 4K video, které se už přeci jen dostává do mainstreamu (2x zoom téměř bez ztráty kvality, jen se snížením over-samplingu při produkci videa podle toho, jak velký výřez z 8K videa pak člověk využije pro výsledné 4K video). Fotoaparát slibuje sekvenční snímání s rychlostí 20 fps při využití elektronické závěrky, resp. 12 fps při využití mechanické. Budou zde také dva sloty pro paměťové karty a možnost automatického uploadu na nový cloud image.canon.

Canon také řekl, že nový CSC systém mu dovoluje vývoj objektivů, které pro DSLR nebylo možné vytvořit. Za to může širší bajonet, kratší flange distance (vzdálenost bajonetu od senzoru) i rychlejší komunikační rozhraní mezi tělem a objektivem. Ohlásil také to, že v roce 2020 přinese 7 nových objektivů a dva nové telekonvertory Extender RF 1.4x a Extender RF 2x. Mezi těmito objektivy bude i telezoom RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM.

