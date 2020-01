Canon představil profesionální EOS-1D X Mark III, umí 5.5K při 60p

Zrcadlovky Canon řady EOS-1D X byly vždy výrazně optimalizované i pro natáčení videa a nový model EOS-1D X Mark III není výjimkou. Za mnohé může i jeho full frame snímač s rozměry 36×24 mm a celkovým rozlišením 21,4 MPx, z čehož se efektivně využívá 20,1 MPx. Je vybaven low-pass filtrem, který má ale zachovávat vysoké detaily. Data z něj zpracovává procesor DIGIC X a výrazně narostl výkon i v dalších oblastech. Jen zaostřování a expozici tu má na starosti celý další procesor DIGIC 8. DIGIC X tak zrychluje zpracování obrazu 3,1násobně, zaostřování má k dispozici dokonce 380× vyšší výpočetní výkon než doposud. Zajímavostí je podpora nejen standardních 8bitových JPEGů, ale i 10bitových HEIF souborů. Samozřejmostí jsou i RAWy a C-RAW formát.



O zaostřování se tu stará 191bodový AF systém, který má 155 křížových bodů a citlivost již od -4 EV. V live view je pak zaostřování na bedrech Dual Pixel AF CMOS snímače, který je navíc citlivější a pracuje už od -6 EV. Nový ovladač Smart Controller zabudovaný do tlačítka Af-On má usnadnit výběr AF bodů. EOS-1D X Mark III nabídne všechny typické expoziční režimy, expoziční časy pak mohou být od 1/8000 sekundy do 30 sekund, je tu i bulb režim. K dispozici je mechanická i elektronická závěrka. Citlivosti mohou být od ISO 100 do 102400, režimy rozšíření přidávají ISO 50 a až 819200. Korekce expozice pak zvládá +/-5 EV, přičemž ji lze kombinovat i s bracketingem. Ten může vyfotit 2, 3, 5 nebo 7 snímků s rozestupy až 3 EV. Synchronizační čas blesku je 1/250 sekundy. Podporovány jsou pochopitelně bezdrátové externí blesky s E-TTL II.

Sekvenční snímání dosahuje maximální rychlosti 16 fps, v live view režimu je to dokonce 20 fps. Jak už ale bylo řečeno, EOS-1D X Mark III je zrcadlovka určená především pro video. Ta umí natáčet 5.5K RAW 12bitové video s rozlišením 5496×2904 pixelů při snímkovací frekvenci až 60p (přesněji 59,94p) s datovým tokem 2600 Mbps (při 30p je to 1800 Mbps). Nechybí pochopitelně ani Cinema a UHD 4K video s 60p, kdy jde o resamplování výše zmíněného 5.5K videa. Takové videosekvence tedy mají vyšší rozlišení než běžné 4K video. Datový tok činí 940 Mbps pro All-I a 230 Mbps pro IPB. Full HD (1920×1080 pixelů) je k dispozici maximálně při 60p, případně jako slow-motion až při 120p.

Hodilo by se však poznamenat, že slow-motion video i 5.5K/4K režimy s 50p/60p nepodporují průběžné zaostřování. Interně se využívá 8bitový záznam 4:2:0 v případě HD a Full HD, 4K je na tom lépe se 4:2:2. Fotoaparát však podporuje nejen 8bitové MPEG4 AVC/H.264, ale také 10bitové MPEG4/HEVC s Canon-Log. V takovém případě má 4K60p video tok 1000 Mbps (All-Intra), resp. 340 Mbps (IPB). Interní mikrofon podporuje stereo, drtivá většina uživatelů ale jistě sáhne po externím mikrofonu.

Pentaprizmatický hledáček má 0,76× zvětšení a 100% pokrytí. K dispozici je také 3,2" displej s rozlišením 2,1 milionu bodů (1024×768 RGB pixelů). Máme zde i polohový modul s podporou GPS, Glonass a Quazi-Zenith. Fotoaparát je vybaven bezdrátovými rozhraními Bluetooth, Wi-Fi (802.11b/g/n), dále tu najdeme USB 3.1 Gen 2 a mini HDMI. Jsou zde i dva jacky pro externí mikrofon a sluchátka, dále RJ-45 ethernetový port, terminál pro dálkové ovládání i synchronizaci blesku. Ukládání dat tu mají na starosti dva sloty pro CFexpress Type-B karty. Buffer by pak měl postačit na více než 1000 snímků RAW+JPEG díky tomu, že CFexpress karty by měly zvládat velmi rychlý zápis.

Napájení zajišťuje akumulátor LP-E19 s výdrží na 2850 snímků při 20 °C, resp. 2360 při 0 °C. V live view jsou se tyto hodnoty snižují na 610, resp. 530 fotografií. Tělo zrcadlovky měří 158×167,6×82,6 mm a váží 1250 gramů. Fotoaparát bude v prodeji od února, česká cena byla stanovena na 189.990 Kč s DPH.

Ceny souvisejících / podobných produktů: