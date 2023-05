Canon představil vloggerskou kameru PowerShot V10 s 1,0" senzorem

Poslední dobou to vypadá, že pokud už se objeví nějaký kompakt nebo podobný přístroj, míří primárně na vloggery. Nyní se přidává společnost Canon a uvádí malý přístroj PowerShot V10. Novinka má speciálně tvarované tělo s integrovaným stojánkem a nahoru výklopným displejem, aby se vlogger(ka) mohl(a) také dobře vidět. Základem je tu známý 1,0" snímač CMOS BSI s celkovým rozlišením 20,9 MPx. Efektivně se při focení využívá jen 15,2 MPx, u videa pak 13,1 MPx. Obraz je zpracováván procesorem DIGIC X, ukládání fotek je možné do 8bitových JPEGů, video pak do 8bitových souborů MP4 s kodekem H.264/MPEG-4 AVC.



Pro vloggování se hodí širokoúhlý objektiv, což ten použitý splňuje. Po přepočtu dává 19mm ohniskovou vzdálenost a nabídne 100,2° úhel záběru při focení a 97,5° u videa (ve Full HD). Světelnost objektivu je F2,8. Objektiv má 8 optických členů v 7 skupinách, 3 členy jsou asférické a je zde také 3EV ND filtr. Pokud jde o stabilizaci, ta je zde pouze digitální (podobně jako u konkurenčního Sony ZV-1F s objektivem 20mm F2.0). Zaostřování je možné od 5 cm, funguje na bázi detekce kontrastu.

Citlivosti lze nastavit od ISO 125 do ISO 3200 u videa a do ISO 6400 u fotografií. Uživatel může ještě nastavit korekci expozice v rozsahu +/-3 EV. Expoziční časy jsou 1/4000 až 1/8 sekundy u videa a 1/2000 až 1 sekunda u fotografií. PowerShot V10 nabízí svým uživatelům 14 různých barevných filtrů.

Video je možné natáčet max. do 4K rozlišení (3840×2160 pixelů) při 29,97p (120 Mbps), resp. do Full HD (1920×1080 pixelů) při 59,94p (60 Mbps). Je zde vestavěný stereo mikrofon, nechybí ani 3,5mm jack pro připojení externího.

Výklopné malé 2,0" LCD má rozlišení jen 460 tisíc bodů (320×480 RGB pixelů), což je na dnešní dobu už podprůměr. Displej je dotykový. Máme zde konektor USB-C 2.0 (podporuje i funkci webkamery díky UVC/UAC), HDMI typu C, Wi-Fi 802.11n a Bluetooth 4.2. Fotoaparát podporuje paměťové karty SDXC max. s UHS-I rozhraním. Nepříjemným překvapením je vestavěný Li-Ion akumulátor, uživatel si tak nemůže vzít náhradní (může akorát napájet přes powerbanku díky USB PD). Vydržet má na 290 snímků, 55 minut 4K videa nebo 80 minut Full HD videa. Rozměry přístroje činí 63,4×90×34,3 mm a váží 211 gramů. Cena novinky byla stanovena na 429 USD.