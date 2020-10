Canon prý chystá velký útok: 16 nových FF CSC objektivů v roce 2021

Společnost Canon to se svým full frame CSC systémem očividně myslí dost vážně, neboť nyní představila vskutku působivé fotoaparáty EOS R5 a EOS R6, bylo uvedeno i mnoho nových objektivů a dle úniků, které se dostaly na internet, se má chystat i velké množství dalších objektivových novinek. Těch by se do konce příštího roku mělo objevit rovnou 16! Zda se tak skutečně stane, to ale nevíme jistě.



Pokud jde o zoomovací objektivy, zde by mělo jít o následující čtveřici:

RF 10-24mm f/4L USM

RF 14-35mm f/4L IS USM

RF 70-200mm f/4L IS USM

RF 100-400mm f/5.6-7.1 IS USM

V případě pevných objektivů to má být rovnou 10 nových objektivů zejména co se týče teleobjektivů:

RF 24mm f/1.8 IS STM Macro

RF 35mm f/1.2L USM

RF 50mm f/1.8 STM

RF 100mm f/2.8L Macro IS USM

RF 135mm f/1.4L USM

RF 400mm f/2.8L IS USM

RF 500mm f/4L IS USM

RF 600mm f/4L IS USM

RF 800mm f/5.6L IS USM

RF 1200mm f/8L IS USM Dále se mají objevit i dva tilt-shift objektivy s autofokusem: TS-R 14mm f/4L

TS-R 24mm f/3.5L

Zdroj: fstoppers.com

