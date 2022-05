Canon prý za 2 týdny představí APS-C fotoaparáty EOS R7 a R10

Canon má nyní dva bajonety pro CSC systémy, což není příliš praktické. APS-C modely mají systém EOS M (EF-M), full frame modely jsou pak EOS R (RF). Už mnohokrát se objevily spekulace, že by Canon mohl přejít na RF i u APS-C variant a systém EF-M tak odstavit. V posledních dnech se tyto informace objevují čím dál častěji a neoficiální zvěsti napovídají, že by se tak mělo stát 24. května. Napovídá tomu i to, že Canon ukončil výrobu modelu

má nyní dva bajonety pro CSC systémy, což není příliš praktické. APS-C modely mají systém EOS M (EF-M), full frame modely jsou pak EOS R (RF). Už mnohokrát se objevily spekulace, že by Canon mohl přejít na RF i u APS-C variant a systém EF-M tak odstavit. V posledních dnech se tyto informace objevují čím dál častěji a neoficiální zvěsti napovídají, že by se tak mělo stát 24. května. Napovídá tomu i to, že Canon ukončil výrobu modelu EOS M6 Mark II a pro tento systém se nic nepředstavilo už několik let.

ilustrační obrázek (EOS RP s imaginárním APS-C čipem)

Pokročilým modelem by podle těchto informací měl být EOS R7. U něj se hovoří o 32,5MPx APS-C čipu s duálními pixely (patrně tentýž jako v EOS M6 Mark II), který by měl zvládat 15fps snímání s mechanickou a 30fps snímání s elektronickou závěrkou. Pokud jde o video, má umět 4K při 60p a Full HD 1080p dokonce při 120p. Počítá se i s podporou režimů C-Log3 a HDR PQ. Snímač by měl být mechanicky stabilizovaný a tělo si má poradit se dvěma kartami SDXC UHS-II.

Nově se ale začalo hovořit o nějakém levnějším modelu, patrně EOS R10. U něj se předpokládá 24,2MPx snímač, 15fps/23fps snímání, podpora HDR PQ a jeden slot pro kartu SDXC UHS-II. Zároveň tu máme i nějaké informace o připravovaných objektivech. Těmi setovými by měly být pro začátek RF-S 18-45mm IS a RF-S 18-150mm IS. Zda toto vše bude pravda, to pochopitelně uvidíme až v budoucnu.