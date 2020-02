Canon se opět propadá: divize fotoaparátů klesla o 17 %, je však v zisku

Od společnosti Canon jsme se dočkali zveřejnění finančních výsledků za rok 2019. V případě fotografické divize bohužel nejde o čísla, nad kterými by se dalo skákat radostí. Firma zde sice byla v provozním zisku 48,2 miliard japonských jenů, ale loni to bylo 126,7 mld. a jde tak o 62% pokles. Pokud jde o příjmy, tam to naštěstí ta dramatické nebylo a ty klesly o 16,8 % z 970,4 na 807,4 mld. jenů. Nejvíce se na tom podepsaly právě fotoaparáty, které tvoří zhruba 58 % celé divize. U nich byl zaznamenán pokles o 21,5 % z 594,9 na 466,8 mld jenů. Propad byl zaznamenán i u spotřebitelských tiskáren, které rovněž patří do této divize. Tam šlo o 10,0% pokles ze 320,2 na 288,1 mld. jenů. Kolonka “další” zaznamenala 5,2% pokles z 55,3 na 52,5 mld. jenů.

Pro příští rok Canon předpokládá už jen mírnější 6,9% pokles u fotoaparátů, 1,5 % nárůst u tiskáren a 14,5% nárůst u dalších. Společnost zveřejnila i některé další zajímavé statistiky. Víme třeba to, že prodala 4,16 milionu fotoaparátů s výměnnými objektivy, což je 17% pokles. Celý trh s těmito fotoaparáty nicméně klesl o trochu nižších 15 % a měl 8,8 milionu kusů. To rovněž ukazuje, že má Canon opravdu velmi solidní 47% tržní podíl. Pokud jde o kompakty, zde Canon spadl o 19% na 2,57 milionu kusů. Tam celý trh spadl rovněž o 19 % jako Canon, celkově šlo o 8,5 milionů kusů a Canon tak v kompaktech drží rovněž velmi pěkný 30% podíl. Předpokládá, že v roce 2020 spadne trh s kompakty o 29 % na zhruba 6,0 milionu kusů.

O něco pozitivněji to Canon vidí na trhu fotoaparátů s výměnnými objektivy. I tak čeká pokles, ale asi jen na 7,5 milionu kusů a vidí poměrně stabilní poptávku ze strany nadšenců a profesionálů. Jako všichni, i Canon plánuje vylepšit nabídku v high-endu uvedením lepších CSC s nově vyvinutými senzory a procesory, které nabídnou pokročilejší funkce.

Bohužel ani čísla pro celou společnost Canon, tedy všechny divize dohromady, nejsou úplně pozitivní. Zisk dosáhl 125,1 mld. jenů, což je solidní částka, jenže za rok 2018 to bylo 252,8 mld. jenů a jde tak o 46,1% propad zisků. A to už moc nepotěší. I příjmy společnosti klesly, a to z 3951,9 mld na 3593,3 mld. jenů. To je tedy propad o 9,1 %.