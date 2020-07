Canon se propadl do ztráty, divize fotoaparátů a tiskáren je však v zisku

Koronavirová pandemie se na hospodářství projevila negativně především na konci března a v dubnu. Od té doby se firmám opět začíná trochu více dařit, nicméně nyní se teprve pořádně ukazuje, jak vážné to bylo a je. Canon je jednou z firem, která zveřejnila finanční výsledky za poslední čtvrtletí. A právě kvůli pandemii to není moc pěkné čtení. Celkové příjmy společnosti totiž meziročně (z Q2/19 na Q2/20) klesly z 905,9 na 673,3 mld. jenů, což znamená propad o 25,7 %. Provozní zisk se propadl ze 43,1 mld. jenů na provozní ztrátu 17,8 mld. a podobně tak se to týkalo i čistého zisku. Ten byl loni 34,5 mld., letos šlo o ztrátu 8,8 mld. jenů. Canon říká, že kvůli pandemii COVID-19 přišel o příjmy zhruba ve výši 210 mld. jenů a provozní zisk se snížil asi o 70 mld. jenů. Nebýt pandemie, byl by na tom pravděpodobně o trochu lépe než loni.



Pandemie dopadla v podstatě na všechny divize se zhruba čtvrtinovým propadem prodejů, výjimkou je zdravotnická divize, kde sice příjmy klesly o 3,1 %, ale zvýšily se zisky. Nás ale bude zajímat divize Imaging System, tedy digitální fotoaparáty a tiskárny. Ta je vedle zdravotnické divize jediná, která se udržela v zisku. Ten však klesl o 93,9 % z 12,7 mld. na 0,8 mld. jenů. Pokud jde o celkové příjmy, ty šly dolů o 30,8 % z 204,7 na 141,7 mld. jenů. Nás na Digimanii ale určitě nepotěší to, že to rozhodně nejsou fotoaparáty, které držely divizi nad vodou. Pandemie totiž se svými omezeními a výrazným zvýšením práce z domova způsobila, že se zvýšil zájem o tiskárny pro domácí kanceláře, takže příjmy z prodeje vzrostly o 13,9 % ze 68,4 na 77,9 mld. jenů.

Naopak fotoaparáty nepotěšily vůbec, tam došlo k 54,5% poklesu ze 122,6 na 55,7 mld. jenů a zatímco loni tvořily fotoaparáty 60 % divize a téměř dvojnásobek toho co tiskárny, dnes tvoří už jen necelých 40 % a tiskárny je výrazně předběhly. Kolonka "Others" pak vykázala pokles o 41,6 % z 13,7 na 8,1 mld. jenů. Pokud jde o počty fotoaparátů, kompakty spadly o 62 % na pouhých 260 tisíc kusů, fotoaparát s výměnnými objektivy pak spadly o 54 % na 500 tisíc kusů.

Canonu se nicméně povedlo představit fotoaparáty EOS R5 a EOS R6, byť se zpožděním kvůli pandemii. Ta naopak zvýšila zájem o použití fotoaparátů jako webkamer. Do budoucna chce Canon kvůli zvýšenému zájmu o video připravit speciální video sety svých fotoaparátů. Zároveň chce zjednodušovat nabídku pro zajištění ziskovosti i v momentu, kdy digitální fotoaparáty dosáhnou dna (zájem jen z profesionální a nadšenecké sféry). Počítá se také s využitím znalostí a technologií v nových oblastech, jako jsou senzory v automobilech a jiných odvětvích průmyslu.

