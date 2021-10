Canon si patentoval 180mm a 200mm makro objektivy

Canon. V obou případech by mělo jít o makro objektivy, není ale jasné, zda budou dosahovat 0,5× zvětšení jako 35mm a 85mm verze, 1× zvětšení nebo ještě vyšší (např. RF 180mm f/3.5L USM Macro. Jeho reálná ohnisková vzdálenost má být 174,43 mm a světelnost dosahuje přesně F3,5. Úhel záběru činí 14,14°, délka optiky objektivu má dosahovat 189,49 mm.

Na Internetu se objevila zmínka o dvou nových patentech společnosti. V obou případech by mělo jít o makro objektivy, není ale jasné, zda budou dosahovat 0,5× zvětšení jako 35mm a 85mm verze, 1× zvětšení nebo ještě vyšší (např. 100mm objektiv má 1,4× zvětšení). První patent se věnoval objektivu. Jeho reálná ohnisková vzdálenost má být 174,43 mm a světelnost dosahuje přesně F3,5. Úhel záběru činí 14,14°, délka optiky objektivu má dosahovat 189,49 mm.

Druhý patent pak hovoří o modelu RF 200mm f/4L USM Macro. U toho se hovoří o 194mm ohniskové vzdálenosti a světelnosti F4,0. Úhel záběru se zúžil na 12,72° a délka objektivu se prodloužila na 202,49 mm. Dá se předpokládat (jisté to ale není), že pokud se některý z nich objeví, mohl by mít i optickou stabilizaci jako všechny ostatní objektivy s přídomkem Macro pro bajonet RF. Zda se ale objeví, to ukáže až čas.

