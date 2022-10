Canon si patentoval automaticky se nastavující selfie tyč

Zajímavým nápadem z dílen společnosti Canon, který byl nedávno patentován ( P2022139617 ), je myšlenka na automatickou selfie tyč, která dovoluje elektronické nastavování kompozice. U běžných selfie tyčí je potřeba si kompozici nastavit předem, přičemž se mnohdy zjistí, že je telefon příliš blízko nebo daleko, a tak se musí nastavovat znovu. Řešení od Canonu by tomuto mělo předcházet.



Selfie tyč by díky spojení s přístrojem měla rozpoznávat objekty ve fotografii a adekvátně tomu upravovat nastavení podle zamýšlené kompozice, tedy natočení přístroje a vyrovnání horizontu, stejně tak by měla zvládnout posunout kamerou blíže nebo dále, aby se lidé lépe vešli do snímku (aby nebyli příliš velcí, ale ani příliš malí). Možné by mělo být i manuální nastavení pomocí tlačítek.