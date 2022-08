Canon si patentoval nové objektivy včetně 18-45mm F1.5

Canon si nechal patentovat optické návrhy několika dalších objektivů. Tentokrát jsou podezřele světelné zoomovací objektivy a doprovodné popisy k patentům i dávají tušit, o co asi půjde. Poněvadž se tam mluví o formátu Super 35, napovídá to, že jde o tzv. cine objektivy. Tedy obvykle velmi drahé objektivy pro profesionální natáčení videa, které mívají obvykle konstantní světelnost, a to opravdu platí pro všechny patentované modely.



Jako první je tu širokoúhlý modelem 18-45mm F1.5 s úhly záběru 78,84° až 36,4°, jeho světelnost je přesněji F1,51 a celková délka činí 308,88 mm. Dále tu máme 20-80mm F1.5 taktéž se světelností F1,5. Úhel záběru činí 70,34° až 20,82°, délka je 288,03 mm. Také objektiv 30-90mm F1.5 má světelnost F1,51. Úhly záběru činí 50,76° až 18,7° a celková délka optiky činí 284,23 mm. S touto světelností tu máme také 40-100mm F1.5. Jeho úhly záběru jsou 40,62° až 16,84° a délka je pak 282,55 mm.



Jsou tu ale i o něco méně světelné objektivy. Jedním z nich je 45-130mm F2.2. Jeho délka je 289 mm, skutečná světelnost činí F2,25, ohniskový rozsah je 45-129 mm, úhly záběru pak 51,36° až 18,96°, v tomto případě jde tedy o objektiv pro full frame stejně jako u následujících dvou. Dostáváme se k modelu 28-100mm F2.5, jehož úhly záběru jsou 75,38° až 24,42° a délka 293,58 mm. Posledním je pak 70-210mm F2.5 s úhly záběru 34,34° až 11,76°. Délka objektivu činí 299 mm.