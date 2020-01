Canon si patentoval objektiv RF 135m F1.4

Od Canonu jsme se dočkali dalšího zajímavého patentu. Tentokrát jde o objektiv RF 135mm F1.4. Jak už napovídá název, má reálnou ohniskovou vzdálenost 135 mm, což je ale spíše marketingové číslo. Přesná hodnota totiž činí 131 mm a úhel záběru je 18,72°. Také světelnost vyjádřena zaokrouhlenou hodnotou F1,4 je ve skutečnosti kapánek jiná, F1,41, což ale není moc velký rozdíl.



Dále nám patentová přihláška prozrazuje, že má objektiv 182,28 mm na délku a RF v názvu pak to, že je určen pro full frame CSC fotoaparáty Canonu (řada EOS R). Nyní je jen otázkou, zda se tohoto objektivu skutečně dočkáme i v praxi. Zatímco u mnohých patentů to vypadá nepravděpodobně, zde bych se naopak přikláněl k opaku a viděl bych to jako docela dobře možné.

