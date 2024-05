Canon si patentoval objektivy RF 35mm F1.4 a RF 26mm F1.4

Výrobci si často nechávají patentovat produkty svého vývoje a jednou z předních společností je Canon. Ten má v novém patentu 2024-061921 zaregistrovány dva optické návrhy objektivů se světelností F1,4. Toto pochopitelně neznamená, že se dané objektivy skutečně objeví i na trhu. Dá se spíše předpokládat, že nikoli, neboť výrobci nyní přechází spíše na objektivy se světelností F1,2 a sem modely s F1,4 příliš nezapadají. Nicméně vyloučit to nelze a může jít o cenově atraktivnější nebo speciální varianty, o čemž budeme mluvit později.

Jako první tu máme Canon RF 35mm F1.4 se skutečnou ohniskovou vzdáleností 33,87 mm a světelností F1,44. Jeho úhel záběru je 65,14° a objektiv má délku optické soustavy 131,26 mm. Druhým modelem je Canon RF 26mm F1.4, který má ohniskovou vzdálenost 26,62 mm. To by ale mohlo znamenat i marketingové označení jako 28mm objektiv. Skutečná světelnost je také F1,44 a úhel záběru se zde dostal na 78,2°. Tento objektiv má ještě o trochu delší optickou soustavu 131,96 mm.

Canon v rámci patentu často zmiňoval ostření na krátkou vzdálenost a minimalizaci optických vad při ostření na blízko, takže je možné, že jde o makro objektivy (nejspíš ne s 1× zvětšením, ale pravděpodobně s 0,5×). To by naopak zvyšovalo pravděpodobnost, že by mohlo jít i objektivy, které nakonec spatří světlo světa.