Canon si patentoval vylepšenou stabilizaci obrazu pro HDR

Focení HDR z několika expozic s sebou nese hned několik problémů. Skládání více expozic obvykle s různými expozičními časy totiž vyžaduje nejen to, aby tyto jednotlivé snímky byly všechny ostré, ale také to, aby vůbec bylo možné je ostře vyfotit. V zásadě je problém v tom, že zatímco stabilizování první a/nebo krátké expozice je relativně snadné, s postupem času se s dalšími expozicemi může fotoaparát snadno dostat k limitu toho, co je stabilizace ještě schopna zvládnout (čip nebo čočka v objektivu se už nemůže více posunout). Canon si pro toto nechal patentovat řešení.



To využívá tradičních metod, které si pamatují dosavadní posun přístroje, optimalizují tomu ale snímání každé další expozice. Hlavní vychytávkou je to, že pokud by už mělo dojít k překročení limitu, který stabilizace zvládne, snímání se pozastaví. Fotoaparát tak nebude snímat v době, kdy už by nedokázal pobrat celý obraz kvůli velkému posunu (nebo natočení) fotoaparátu. Snímání bude pokračovat, až se opět vrátí do rozsahu, který stabilizace může kontrolovat pro daný snímek.

