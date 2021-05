Canon si patentoval využití IBIS k funkci low-pass filtru s aktivním AF

Low-pass filtr slouží u digitálních fotoaparátů k eliminaci moaré efektu (nevzhledných barevných pruhů např. na proužkovaných košilích), zároveň ale snižuje ostrost. U mnoha moderních fotoaparátů se nepoužívá právě pro zachování větší ostrosti za cenu vyššího rizika moaré efektu, nicméně někteří výrobci přišli s jeho "digitální verzí". Low-pass filtr jednoduše simulují mírným zatřesením snímače pomocí mechanismu mechanické stabilizace čipu. Najdeme to např. na zrcadlovkách Pentaxu. Možná to uvidíme i na fotoaparátech Canon.

Právě Canon si totiž nechal patentovat využití mechanické stabilizace (IBIS) k navození efektu low-pass filtru. V zásadě tedy nejde o nic nového, co by už nebylo na trhu, nicméně v případě Canonu se počítá i s dobře fungujícím autofokusem. Jeho patent se totiž týká kombinace tohoto třesení a schopnosti zaostřování i při vysokých snímkovacích frekvencích pomocí kontrastu i duálních pixelů. Právě v tomto se vymezuje proti podobnému téměř 10 let starému patentu JP2012-209968. Ten ale není z dílen Pentaxu, nýbrž Nikonu.