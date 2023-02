Canon si patentoval zrcadlové objektivy včetně 300mm F2.3

Canon je firmou, která podává spoustu patentů a nyní tu máme další dva. Jde o zrcadlové (nikoli zrcadlovkové) objektivy, které mají soustavu zrcadel umožňující vytvořit teleobjektiv s velmi krátkou délkou optiky. Stinnou (ale některými i vítanou) stránkou je bokeh ve tvaru americké koblihy (donutu). Jako první tu máme opravdu velmi zajímavý model 300mm F2.3. Jeho reálná ohnisková vzdálenost je 298,89 mm, má světelnost F2,28 a úhel záběru 8,28°. Zajímavé je to, že i přes tak dlouhou ohniskovou vzdálenost má optika jen 177,2 mm. Clonový otvor by měl mít ale 13 cm, případný objektiv by tak měl ještě větší průměr. Není tu irisová clona, nicméně na rozdíl od drtivé většiny zrcadlových objektivů se počítá s autofokusem.



Druhým objektivem je 400mm F5. Tady máme reálnou ohniskovou vzdálenost 408,04 mm a světelnost F5,0. Úhel záběru se zúžil na 6,08° a celá optika má 189,17 mm na délku (clonový průměr pak vychází na lehce přes 8 cm). Otázkou je, zda se nějaký takový objektiv vůbec někdy objeví na trhu. Co myslíte?