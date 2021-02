Canon slaví 150 milionů vyrobených objektivů EF a RF

Canon často oznamuje překonání milníků ve výrobě objektivů i těl. Dnes tu máme další takový. V lednu 2021 se totiž firmě povedlo překonat 150 milionů vyrobených vyměnitelných objektivů pro bajonety EF (včetně EF-S, EF-M, EF Cinema) a RF. Čísla pro všechny bajonety sčítá a dá se předpokládat, že bajonet EF/EF-S bude svůj růst stále zpomalovat. Šťastným jubilejním objektivem byl často oznamuje překonání milníků ve výrobě objektivů i těl. Dnes tu máme další takový. V lednu 2021 se totiž firmě povedlo překonatvyrobených vyměnitelných objektivů pro bajonety EF (včetně EF-S, EF-M, EF Cinema) a RF. Čísla pro všechny bajonety sčítá a dá se předpokládat, že bajonet EF/EF-S bude svůj růst stále zpomalovat. Šťastným jubilejním objektivem byl RF 70-200mm F2.8 L IS USM

Objektivy EF se původně začaly vyrábět v roce 1987 v továrně Utsunomiya. Postupem času ale byly otevřeny i další tři, jedna na Tchaj-wanu, Canon Opto v Malajsii a Oita Canon na jihu Japonska. Zatímco prvních 10 milionů kusů zabralo 8 let (stalo se tak v roce 1995), později tempo nabralo mnohem větší obrátky. Mezi 110-120, 120-130 i 130-140 to firmě zabralo vždy jen nějakých 13-14 měsíců, ale poslední dobou se to zase zpomaluje a na 150 milionů to už trvalo 25 měsíců.

