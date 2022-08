Canon tvrdí, že trh s foťáky už dosáhl dna. Fotodivize je ve větším zisku

Canon před několika dny zveřejnil své finanční výsledky, které byly doplněny i o výhled do budoucna. Podle společnosti už trh s fotoaparáty dosáhl svého dna a předpokládá, že ho udrží zájem profesionálů a pokročilých amatérů. Dokonce očekává, že by trh s fotoaparáty měl růst. Pokud jde o DSLR, tam chce podporovat produkty v tom případě, že po nich bude poptávka. To tedy opětovně napovídá, že zrcadlovky končí a bude se jen nějakou dobu udržovat základní nabídka.



Pokud jde o finance, celý Canon šel s příjmy o 13,3 % nahoru na 998,8 mld. jenů, nahoru šel i provozní zisk o 27,4 %, nicméně ten čistý se o 3,5 % snížil na 59 mld. jenů. Nás ale zajímá fotografická divize, která se navzdory smršťujícímu se fotografickému trhu i nedostatku dílů dokázala výrazně zvednout a její příjmy meziročně vzrostly o 18,3 % na 200,9 mld. jenů. To ale také ukazuje, že Canon zdaleka nejsou jen fotoaparáty, obrazová divize totiž tvoří jen pětinu společnosti.

Jenže ani ta není tvořena pouze fotoaparáty, které šly nahoru o 13,2 % na 127 mld. jenů. Velkou částí obrazové divize jsou totiž i síťové kamery, které tvoří 42 %. Ve výsledku jsou fotoaparáty 12,7 % Canonu. Pokud jde o provozní zisk, ten u divize vzrostl o 54,8 % na 32,4 mld. jenů a divize tak vykazuje 16,1% provozní marži. Canon se také podělil o další čísla. Za poslední čtvrtletí prodal 680 tisíc CSC a DSLR, což je o 7 % méně než před rokem. Kompakty už Canon raději ani nezmiňuje.