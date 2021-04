Canon ukončuje výrobu dalších objektivů pro DSLR, mizí i 40mm pancake

Canon už nadále moc nepočítá se zrcadlovkami a příslušenstvím k nim. I když ukončování výroby produktů je součástí života aktivních systémů, obvykle se to neděje bez adekvátní náhrady. Vypadá to však, že u objektivů Canon pro DSLR se seznam ukončených produktů začíná poslední dobou rozrůstat rychleji, než bychom možná čekali. Před pár dny byl na tento seznam přidán objektiv EF 200mm f/2L IS USM, nyní je to pancake EF 40mm f/2.8 STM a včera se začalo hovořit i o světelném objektivu EF 85mm f/1.2L USM II. Dokonce se měl na seznam dostat i EF 70-200mm f/4L IS USM II, nicméně zatímco výše zmíněné modely najdeme na seznamu

Čím dál tím víc je patrné, že i společnostuž nadále moc nepočítá se zrcadlovkami a příslušenstvím k nim. I když ukončování výroby produktů je součástí života aktivních systémů, obvykle se to neděje bez adekvátní náhrady. Vypadá to však, že u objektivůprose seznam ukončených produktů začíná poslední dobou rozrůstat rychleji, než bychom možná čekali. Před pár dny byl na tento seznam přidán objektiv EF 200mm f/2L IS USM, nyní je to pancake EF 40mm f/2.8 STM a včera se začalo hovořit i o světelném objektivu EF 85mm f/1.2L USM II. Dokonce se měl na seznam dostat i EF 70-200mm f/4L IS USM II, nicméně zatímco výše zmíněné modely najdeme na seznamu ukončených produktů na stránkách Canonu , tento telezoom tam zatím není.

Přesto je tamější stránka docela bohatá na produkty, které už to mají spočítané, a najdeme tam i relativně nové objektivy. Hovoří se např. o telezoomu EF 400mm f/4 DO IS II USM, setovém objektivu EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM, standardním zoomu EF 24-70mm f/4L IS USM, najdeme tu i pevné F2,8 objektivy EF 28mm f/2.8 IS USM, EF 24mm f/2.8 IS USM a EF 14mm f/2.8L II USM . Zmíněn je telezoom EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM, teleobjektiv EF 300mm f/4L IS USM, makro objektivy EF 100mm f/2.8 Macro USM a EF 180mm f/3.5L Macro USM.

