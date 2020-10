Canon uvedl high-endový externí blesk Speedlite EL-1

Canon přichází s několika novinkami. Mezi nimi najdeme i nový externí blesk Speedlite EL-1. Ten nabídne směrné číslo 60 při citlivosti ISO 100 a nastavení hlavy na 200mm ohniskovou vzdálenost. Sám blesk pak podporuje pokrytí 24 až 200mm objektivů a s rozšiřujícím panelem pak zvládne dokonce i 14 mm. Zvládá měření expozice E-TTL II a zajímavý je i rozsah síly záblesků od 1/1 až do nebývalých 1/8192. V sérii dokáže díky aktivnímu chlazení (ventilátoru) vytvořit až 170 záblesků za sebou.



Vedle samotné zábleskové jednotky jsou zde také dvě modelovací lampy s LED. Nepřekvapí, že Speedlite EL-1 umí být ovládán také bezdrátově, a to opticky i rádiově. Opticky je to v interiérech od 0,7 do 15 metrů, venku pak maximálně do 10 metrů. Rádiově zvládá venku i vevnitř 30 metrů. Opticky lze mít 3 skupiny se 4 kanály, rádiově pak 5 skupin s 15 kanály.

Hlavu lze otočit nahoru o 45°, 60°, 75°, 90° a dokonce o 120°, směrem dolů pak o 7°. Doleva i doprava je to pak o 60°, 75°, 90°, 120°, 150° a 180°. Napájení zajišťuje akumulátor typu Li-Ion, který zvládne 335 záblesků s plným výkonem. Další záblesk je přitom připraven do 0,9 sekundy. Potěší i zvýšená odolnost vůči prachu a vodě. Rozměry činí 84,4×149×136,4 mm a váží 572 gramů (s baterií a kartou 687 gramů). Připravte se na to, že nepůjde o zrovna levnou hračku. Až půjde v únoru 2021 do prodeje, bude stát 31.690 Kč s DPH.

