Canon uvedl širokoúhlý zoom RF 14-35mm F4L IS USM

V nabídce objektivů Canonu pro bajonet RF se objevuje nový model RF 14-35mm F4L IS USM. Novinka je univerzálním širokoúhlým zoomovacím objektivem, přičemž začíná už na 14mm ohniskové vzdálenosti. To znamená 114° úhel záběru diagonálně, 104° horizontálně a 81° vertikálně. Maximem je 35mm ohnisková vzdálenost a úhly 63°, 54° a 38°. Také to znamená, že objektiv nabídne 2,5× optický zoom. Jeho optická konstrukce je dosti komplexní, má 16 členů ve 12 skupinách, jsou zde 3 asférické členy z lisovaného skla, dále tu jsou 3 UD členy (jeden z UD členů je současně i asférický).



Objektiv má konstantní světelnost F4 v celém rozsahu, 9lamelová irisová clona pak podporuje maximálně hodnotu F22. Zaostřovat lze od 20 cm, což stačí na dosažení 0,38× zvětšení. To není zase až tak málo. O zaostření se stará motorek Nano USM. Najdeme zde Control Ring, tedy programovatelný prstenec, který umožní měnit např. clonu, čas, ISO nebo třeba korekci expozice.



K dispozici je také optická stabilizace, která nabídne velmi slušný 5,5EV účinek a při využití duální stabilizace (současně s mechanickou v těle) se můžete těšit dokonce na 7 EV. Canon využil i mnoho povrchových vrstev pro vylepšení optických vlastností, a tak tu máme Air Spectra Coating (ASC), Super Spectra i SWC. Novinka je i relativně kompaktní, má 84,1 mm v průměru a 99,8 mm na délku, váží pak 540 gramů. Pokud jde o filtry, ty mohou mít 77mm průměr. Je také odolný vůči vodě a prachu. Cena objektivu bude činit 46.990 Kč s DPH, do prodeje půjde v polovině srpna.



